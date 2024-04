Mayo de 2023. Faltan quince días para las elecciones autonómicas y municipales. Candidatos de las formaciones políticas al Parlament sellan en Menorca un compromiso público para la creación de un servicio público de alergología en Balears. Las Islas cuentan, hoy, con una única especialista que atiende, desde el Hospital de Son Espases, a toda la población del Archipiélago.

Es el principal acuerdo del ‘Pacto del Hamilton’, tras la mesa redonda celebrada en este hotel de Es Castell en el transcurso de Alergomenorca 2023, la reunión anual de especialistas en alergología que tiene lugar en la Isla. Sus impulsores y coordinadores son los médicos menorquines César Alias Tudurí y Ana Elices.

Se repite el acuerdo alcanzado, en marzo de 2022 en el Parlament, cuando fue aprobada por unanimidad una proposición no de ley que instó al Govern del Pacte a poner en marcha un servicio público de alergología en Balears para atender el cada vez mayor número de casos. Desde hace más de veinte años, las sociedades española y balear de Alergología e Inmunología Clínica reclaman paliar el déficit crónico de alergólogos que sufre el Archipiélago.

Un año después, César Alías y Ana Elices afirman que «con una sola alergóloga en la sanidad pública para Balears, si los centros de salud pudieran derivarle todos los pacientes con rinitis y asmas alérgicas, las darían cita para 2030». La situación es insostenible en una comunidad donde una cuarta de su población padece enfermedades alérgicas.

El doctor Alías Tudurí, que ejerce como jefe del servicio de Alergología en la Clínica Corachán de Barcelona, precisa que los médicos de cabecera desde Atención Primaria de Balears nunca han podido derivar a sus pacientes a la única médica de esta especialidad que trabaja actualmente el IB-Salut, la doctora Sendy Chugo, que en realidad está adscrita al servicio médico de Otorrionolaringología.

Servicio público

«Los candidatos y sus partidos políticos se comprometieron, al suscribir el ‘pacto de Hamilton’ en Menorca, ganara quien ganara, que a estas alturas estaría montado un servicio de Alergología público formado por tres médicos» recuerda César Alías. Si en 2023 no se cumplió este compromiso, debe transformarse en realidad durante este año.

En el foro menorquín celebrado en mayo de 2023 se consensuó un plan para contar con cinco alergólogos en Balears en 2025. Hoy seguimos con uno, mientras que la sanidad pública de Canarias, que, es cierto, dobla la población balear, dispone de 23 especialistas en Alergología.

Médicos con chapa

El colectivo Sanitaris per la Llengua, creado en febrero pasado en Mallorca, que aglutina a más de 700 profesionales de Balears, iniciará la próxima semana en Menorca, a través de la Plataforma per la Llengua la entrega de chapas que identificarán como catalanoparlantes a los profesionales de la sanidad pública que lleven puesta esta insignia en su bata. Desde esta plataforma afirman que «queremos favorecer el prestigio y la promoción del uso de la lengua catalana en el ámbito sanitario».

El director gerente del hospital de Manacor, Ignasi Casas (Barcelona, 1969), que anteriormente dirigió el hospital Can Misses de Eivissa, responde al ser preguntado cómo valora que el catalán deje de ser un requisito para trabajar en la sanidad pública. «Necesitamos profesionales, en algunas áreas de manera urgente» afirma. Y repregunta: «¿si pudiera contratar al mejor profesional de un área concreta aunque no supiera catalán ni castellano, lo haría?». Ignasi Casas no duda: «Tengo claro que sí, después ya aprenderá la lengua. Los que trabajamos en la sanidad pública somos los primeros que queremos entendernos y que nos entiendan. Siempre hay cursos internos de catalán especializados en lenguaje sanitario. Para los que tienen que trabajar en la parte administrativa podríamos discutir si debe ser o no un requisito, en la parte médica pienso que no».

Playas sin arena

Los últimos temporales han dejado prácticamente sin arena las playas turísticas de Es Migjorn Gran: Sant Tomàs, Binigaus y San Adeoato.

Para obtener una solución efectiva, al peligrar los 170.000 euros que ingresa el ayuntamiento migjorner por los servicios en estas playas, la alcaldesa Antònia Camps recaba el apoyo de los tres parlamentarios menorquines en Madrid -los diputados Pepe Mercadal y Joan Mesquida, y el senador Cristóbal Marqués- para lograr el mismo trato que las playas de Catalunya: regeneración artificial. ¿Gestionarán esta solución la directora insular del Estado y el Delegado del Gobierno en Balears?