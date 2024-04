Enguany l'abril serà un mes crític, perquè ha plogut poc. Les seves aigües solen ser molt profitoses per a l’agricultura. Demà, dilluns arriba el Quart Creixent de la lluna a les 21 hores i 13 minuts a Cranc. Sol calent i possibilitat de qualque ruixada poc important durant la setmana. Segons els almanacs, aquest mes ens durà noves borrasques abrilenques. Sembla, això no obstant, que tendrem aviat l’estiuet de les liles. La meteorologia tendrà caràcter canviant, amb temps que passarà dels para-sols de platja als paraigües i caragols, amb alguna tempesta afegida.

TRONS PER L'ABRIL, DE CADA GRA EN TORNEN MIL. Durant aquesta fase de la lluna es podran plantar síndries i melons. Arribaran els dies apropiats, igualment, per a sembrar ciurons, apis, pebres, tomàtigues i cogombres. A l’fhort podreu encara fer espinacs i colfloris. Aquesta setmana serà bona per embotellar la mistela de la darrera fornada. Oronelles i cabots retornaran per alegrar-nos la primavera amb els seus crits. Ara els podrem veure pels cels illencs realitzant nombrosos vols acrobàtics, a gran velocitat.

SI GELA PER SANTA ENGRÀCIA, LA VINYA ENTRA EN DESGRÀCIA. La setmana tendrà un santoral escàs i poc conegut. Demà és Santa Anastàsia, patrona dels censors, i dimarts, dia 16, Santa Engràcia, protectora de les bones cuineres i a la qual se li atribueix la potestat de curar el mal de cap. Recorda la dita que per Santa Engràcia i Sant Toribi de Liébana s'han de sembrar els ciurons. El blat creix i grana i aviat mostrarà ufanós les seves espigues. Podeu empeltar de fescutet els ametlers i tarongers i hauríeu de llevar tots els brots inútils dels fruiters de pinyol.

PER L’ABRIL, ABRILÓ, OUS AL PONEDOR. Aquesta lluna vella és bona per sembrar llenties, patata tardana i mongetes. Arriba el bon moment per a fertilitzar les pomeres, pereres, algunes classes d’falbercoquer, nisprers i garrovers. S’ha de vigilar el reg, ja que és possible que faci dies de molta calor. Es poden sembrar o trasplantar moltes hortalisses diferents. El dia s’fa allargat i els arbres verdegen a les totes. Divendres, dia 19, serà el Dia mundial de la Bicicleta.