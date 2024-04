TELEFÓNICA, UNA CENTENARIA EN LA VIDA DE LOS ESPAÑOLES

Telefónica cumplió ayer 100 años. Una efeméride histórica para una compañía que ha tenido en este tiempo una trascendencia casi decisiva en el desarrollo económico y tecnológico de España así como en la consolidación de los mercados financieros nacionales.

Cuando empecé a trabajar en el Banco Español de Crédito, de Mahón, Telefónica tenía su locutorio en S´Arravaleta, en un primer piso, enfrente de la farmacia Ruiz, la persona operadora se llamaba Antonia Cladera Cardona; el banco tenía oficinas en Ciutadella y Alayor, recuerdo los números 14 y 23, respectivamente…vatuadell cent llamps, en aquella época muy poca gente o comercios tenían teléfono, una persona cliente nuestro cuando se refería al teléfono, decía s´aparato de rellar enfora.

A mi esposa siempre le ha encantado estos teléfonos antiguos, de sobre mesa, un día se lo comenté a mi amigo Juan Salom Portella, que había sido empleado/ejecutivo de la Compañía Telefónica Nacional de España; desayunamos juntos periódicamente, después de contarle que en mi vida profesional había empezado a los 17 años de botones en el Banco Español de Crédito, después me fichó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, la tercera entidad fue Banca Catalana y por último el Barclays Bank, hasta mí prejubilación. Juan me comenta que siempre ha estado vinculado profesionalmente en Telefónica, desde que ingresó en el año 1974, en Barcelona; en el año 1982 se traslada a Palma de Mallorca, a la Jefatura Regional de Baleares. En 1985 aterriza en Menorca y en diciembre de 1986, es nombrado Jefe de la oficina de Abonados; el próximo año es el Delegado Operativo de Menorca; desde el año 1997 varias jefaturas, Explotación de la Red Baleares II, Operaciones Baleares I, hasta que se prejubila en el año 2001…nosotros dos no estamos retirados, sino jubilados, o sea, hacemos varias actividades.

Juan un día me llama para informarme, a través de un compañero telefónico ha conseguido un teléfono del año 1950, fabricado por Standard Eléctrica S.A. de Madrid, de baquelita modelo 5523 EZ…como es un manitas, intentará que funcione…dicho y hecho, podemos recibir llamadas, pero no llamar marcando el número. Una verdadera pieza de museo que funciona.

Ayer día 19, se cumplen 100 años de la fundación de TELEFONICA (denominada en aquel momento y durante muchos años COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA S.A.) CTNE, durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

La mayoría del capital estaba en poder de ITT (International Telegraf and Telephone) multinacional norteamericana que resultó la adjudicataria, imponiéndose a las compañías Siemens y Ericsson.

En 1945 el Estado adquiere el 79% de su capital, produciéndose de hecho su nacionalización.

En la década de los sesenta se producen algunas ampliaciones de capital que hacen que la participación del estado se diluya, aunque siguió siendo mayoritaria.

En 1995 el ejecutivo de Felipe González inicio la privatización vendiendo el 10,70 % del capital.

En 1997 el gobierno Aznar acomete la privatización del 21 %, que quedaba en manos del estado.

A continuación Juan quiere analizar siquiera someramente: Los inicios a partir del hecho fundacional, lo que a mi juicio fueron las sólidas bases de una empresa con la responsabilidad de ser adjudicataria del monopolio de las telecomunicaciones de toda España, y con el mandato explícito de crear las infraestructuras para cumplir dicho cometido.

En los cincuenta primeros años, los objetivos prioritarios de la compañía fueron.

1ª la unificación de las distintas y pequeñas empresas que prestaban servicio en algunas ciudades y zonas de España

2ª la extensión del servicio de forma que fuera accesible para todos los ciudadanos de España.

Había que construir una autentica red de ámbito Nacional, haciéndolo compatible con un verdadero proceso de modernización técnica sostenido en el tiempo.

Objetivos que se cumplieron sobradamente y que contribuyeron a afianzar la economía Nacional y la vertebración de la sociedad española.

Las décadas de 1980, 1990 y 2000 Fueron años de cambios estructurales y de descentralización, ambiciosos programas de inversión en Infraestructuras de todo tipo y crecimiento sostenido de la demanda. En consecuencia de adopción de nuevas formas de comercialización y atención al público.

Sin ánimo de ser exhaustivo, haré un repaso de los hitos más importantes de inversiones realizadas, en Menorca.

En agosto 1986 se inauguró la nueva central Digital de Alayor (tecnología Ericsson), iniciándose con ella la digitalización de toda Menorca, con la ampliación de algunas centrales y la construcción de nuevas en la mayoría de casos.

En julio 1991, entro en servicio la primera Estación Radio Base de telefonía móvil en Monte Toro, utilizando para ello la torre de antenas que tiene allí el Ejército de Tierra y un contenedor desplazable con los equipos. (con la inestimable ayuda del Gobierno Militar de Menorca).

A partir de ahí se desarrolló todo el plan de instalación, de Estaciones Radio Base para cubrir toda Menorca.

En 1994, En virtud de un convenio firmado entre el Consell Insular de Menorca y Telefónica, se desarrolló el Plan de Telefonía Rural, con el fin de dotar de teléfono a todas las fincas rústicas (llocs) de Menorca.

Julio de 1995 se instaló el 1er cable submarino de fibra óptica entre Mallorca (Cala Millor) y Menorca (Punta Prima). Lo que supuso un paso de gigante en la mejora de la calidad de las comunicaciones Nacionales e Internacionales, y un incremento muy sustancial del número de enlaces con el exterior.

Pasando la infraestructura radioeléctrica existente en la Estación de Radio de Biniancolla, de ser vital y única para las comunicaciones de entrada y salida de Menorca, a ser una instalación de reserva.

En enero 2006 se instaló el 2º cable de Fibra Óptica entre Mallorca (Playa de Muro) y Menorca (Cala Blanca) con lo cual se cerró el anillo de fibra óptica Menorca- Mallorca, contando con rutas alternativas de fibra, para todas las comunicaciones.

Así mismo supuso el incremento de las facilidades de acceso de servicios de voz, datos-Internet, transmisión de señales de TV o los circuitos de alta capacidad entre otros.

Por último, si bien muy reciente en este año 2024 prácticamente se ha conseguido la migración de todos los clientes de Menorca a fibra óptica, y se está en proceso de parada de las centrales digitales y desmonte de toda la red de cobre. (sic).

Han pasado un centenar de años, desde las centralitas manuales, hasta los teléfonos móviles, correos electrónicos, wsaaps, etcétera…si vivim aparatos de rellar enfora emprarem.

