Dimarts arriba Sant Jordi, patró dels llibreters, enamorats i cavallers. El bon pagès per Sant Jordi ja sap el que farà l'ordi, diu el refrany. I un altre recorda que «per l'abril, espigues mil». Els cereals estan en ple desenvolupament. La lluna dimecres dia 24, farà el ple a les 01 hores i 49 minuts de la matinada a Escorpí. Pluges i ruixats, segons els calendaris consultats. Dijous, dia 25, serà Sant Marc, patró dels criadors de bestiar oví i dels cavalls de carreres, així com dels ruixats. A vegades Sant Marc fa bassiots, de fet els seus devots sostenen que «vuit dies ençà, vuit dies enllà, l’aigua de Sant Marc no pot fallar».

A L’ABRIL EIXUT, SI PER SANT MARC PLOU, NO HI HA RES PERDUT. A la setmana de Sant Marc, patró dels armers i caçadors no pot faltar cada any menjar caragols. «Si per Sant Marc plou, quaranta dies plou, i si fa vent, quaranta dies més». No hi ha dubte que la cultura tradicional a vegades és molt optimista. A les terres de secà es llauren les cebes i els alls. S'han de plantar les cebes que s’hagin de guardar i tota classe d’hortalisses per al festiu també se sembren ara.

SANT MARC SOL DUR VENTOLERA; SI NO EN DUU DAVANT, EN DUU DARRERE. Per mantenir nets els conreus de males herbes i preservar-los d’una excessiva humitat, s'han d’esquitxar els fruiters sensibles al motejat. Si el temps és bo, segarem farratges per assecar i ensitjar. S’han de fer nets els galliners i es preparen les caseres per posar les abelles joves. Se sembren figueres de branca, sempre que no falti l’aigua. Es pot plantar tota classe d’hortalissa i hauríeu de llevar tots els brots inútils dels fruiters de pinyol.

A L’ABRIL CADA BRANCA FA EL SEU FIL. Els dies s’han allargat -gairebé una hora i mitja- i ara són interminables. Les espigues del blat fan el seu camí i estan ben crescudes. Antigament en aquest temps es feia el pronòstic de la collita agrícola. Ara veurem, perquè no es pot dir blat fins que estigui dins el sac i encara ben fermat. Podrem sembrar els melons i fer alguns solcs de tomatigueres i carabasseres. S'han de plantar escaroles, espinacs, cogombres i patates.