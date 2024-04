I «que Sant Vidal ens protegeixi del seu mal». Avui el calendari arriba a Sant Vidal, advocat contra la impotència. Se l’invoca també contra el vertigen. Un sant que es celebra en quinze dates diferents de l'any. La dita recorda que per Sant Vidal es planten els melons. Avui és el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. Al mes d'abril li queden dues afaitades. Demà és Santa Catalina de Sena que només visqué trenta-tres anys, però que es mogué molt a favor del papa.

A BONA HORA VENGUI EL MAIG, EL MILLOR MES DE TOT L’ANY. La primavera aviat farà el seu ple i broten les roselles que tenyeixen de roig els camps. El dia s'ha allargat i els arbres verdegen a les totes. Poc s'equivoquen els refranys, malgrat el que en pensava Josep Pla, quan deia que la majoria eren falsos. Del maig afirmava «que és un retard de la primavera, l'època de l'obscur tumult de la vida». El temps passa tan aviat que no dona temps al món a millorar. Cada setmana els mateixos problemes.

TREBALLS AMB PA SÓN BONS DE PASSAR. Encara serem a temps de menjar un plat de caragols, ara que és el temps de menjar-ne, convenientment cuinats amb herbes aromàtiques. Convé no oblidar el vi. Els caragols neixen amb aigua i moren amb vi. Dimecres entrarà el mes de maig amb la Festa del Treball que el papa Pius XII, volgué cristianitzar amb allò de Sant Josep obrer. L'esforç humà aplicat a produir riquesa. Molt més desconegut és, també dia primer de maig, Sant Orient, patró dels caminants. El dia del Treballador tendrem la lluna en el. quart minvant a les 13 hores i 27 minuts del migdia a Aquari. Pronòstics de ruixats i brusquetes.

MAIG SEC I ASSOLELLAT, FRUITA I BLAT BARAT. I per divendres, festa de la Creu, que a dia 3 la trobareu, seria convenient sembrar bledes. Antigament, aquest dia es beneïen els termes, demanant bona collita. Llevar herba serà una tasca sistemàtica durant el mes. Els regs comencen a ser necessaris. Les ovelles ja poden passar per les mans expertes dels tonedors, aviat farà calor perquè no passin fred un cop esquilades. Amb la lluna minvant, convé plantar carabasses, remolatxes i pastanagues.