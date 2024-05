UN PUERTO SIN MOVIMIENTO DE BUQUES, ES UN PUERTO SIN VIDA

Los jubilados, tenemos el privilegio de organizarnos cualquier día, sin tener que dar explicaciones como antes cuando trabajábamos asalariados en empresas o como autónomos…Durante tantos años de vida laboral, nos hemos ganado las pensiones que mes a mes vamos cobrando, por supuesto como decimos en menorquín sense treure es peus d´es llansols, o sea, no gastar más de lo que ingresamos. Es lo que hacen las familias sensatas, no como las administraciones públicas, que entre todas la Deuda Pública, día a día se va incrementado.

Venga mochilero, que el titular del artículo no tiene nada que ver con esto, pero resulta que el viernes 26, del pasado mes de Abril, había quedado con dos amigos, para tomar café, acompañado de pastisets elaborados por mi esposa, lugar privilegiado de observación nuestro boinder; el puerto de Mahón era un trasiego de buques de la OTAN, que entraban progresivamente en la rada mahonesa, para atracar en la Estación Naval. El primero de los doce, fue el español <<Relámpago>>, mas españoles, como el <<Segura>>, el <<Sella>>, el <<Duero>> y el <<Tajo>, los italianos <<Numana>> y el <<Chioggia>>, los griegos <<Heracles>> y el <<Evropi>>, los franceses <<Pegase>> y el <<Capricorne>> y el turco <<Amasra>>, por supuesto estaban el Practico del Puerto y el remolcador <<RoqueS>>.

La Fuerza Naval multinacional, en la que se integraron también la agrupación permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN en el Mediterráneo (SNMCMG-2) y la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), son parte integrante del ejercicio que se celebrará en aguas baleares. La Fuerza Naval cuenta con sofisticados sistemas de detección submarina a bordo y buceadores especializados en guerra de minas. Entre los medios que cuenta la Fuerza se incluyen robots autónomos submarinos de última generación que complementan las capacidades de los Cazaminas. (sic)

Durante estos días hemos podido convivir con los marinos profesionales de estos doce buques, en bares, restaurantes y tiendas de nuestra ciudad, por supuesto de paisano, que la gran mayoría de comerciantes estaban encantados. Vatuadell cent llamps, comparto la opinión de mucha gente que les hubiera encantado poderlos visitar, pero apreciado lector, porque será que se suspendieron las visitas que habían programado. Desde hace años que muchas escuadras, o buques de guerra han recalado en la Estación Naval, de nuestro puerto, recuerdo con cariño cuando trabajaba en el Banco Español de Crédito, vino la Armada española, con el crucero <<Canarias>> como buque insignia…Si vis pacem, para bellum, es una máxima latina que significa “si quieres paz, prepárate para la guerra”.

Al día siguiente, o sea el sábado, nuestro puerto además de la flota de la OTAN, recibía el crucero <<AIDA Stela>>, de 253 metros de eslora, el <<Ciudad de Granada>> con 172 metros y el <<Igoumenitsa>> con 188 metros.

El domingo una sorpresa, entraba el velero <<Sea Cloud>>, construido en el año 1931, como yate privado, sufriendo trasformaciones a través de los años y desde el año 1979, se utiliza como crucero. Las personas que estaban en el puerto, estaban encantados de verlo navegar a este “anciano buque”, a punto de cumplir el centenario.

Ya estamos en plena temporada de cruceros, nuestro puerto es un espectáculo, han entrado, el <<Evrima>>, los gemelos <<Emerald Sakara>> y <<Emerald Azzurra>>, el <<Hanseatic-nature>>, el <<Stard Clippers>>, el <<Escenic Eclipse>>, etcétera.

Los habituales como son el buque de Aduanas, el <<Gubal Trader>> UME, que trasporta mercancías peligrosas a nuestra Isla, el italiano <<GNV Sealand>> y como no, el imprescindible que trasporta todo tipo de combustible, que se consume en Menorca, el <<Tinerfe>>, que recala en la Estación Naval, de nuestro puerto, de esto ya hace más de una década, informándonos que sería provisional, je je je…Esta semana llegó por la noche del día primero de este mes, su tripulación no hacía manifestaciones por el día del trabajo, si no que valga la redundancia, trabajaba. Desde mi boinder que está enfrente de la Base Naval, apreciado lector, te puedo asegurar que él <<Tinerfe>> hace mucho más ruido cuando entra y está amarrado descargando, que el <<Ciudad de Granada>>, pero nunca nos hemos quejado de su ruido, porque entendemos que se trata de un servicio necesario. Como comenta mi compañero Miquel Angel, ¿y después de diez años de que puñetas teniu que remugar.?

En Mateu, en Joan i jo mateix, hacemos constar que somos unos amantes del Puerto de Mahón, de las <<Mont Blanc>>, ex fumadores de cigarros Habanos, con la vieja costumbre de firmar con pluma y como no, de los teléfonos antiguos de baquelita, una gran mañana, i si vivim en es Port de Mô “buques” veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gamil.com