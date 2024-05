MARQUESINA NECESARIA EN PARADA BUS E IMÁGENES CIUDADANAS

En las paradas del bus público son muy necesarias las marquesinas, para que los usuarios estén protegidos de la lluvia, viento, cansancio, etcétera, principalmente las personas mayores y enfermos.

El Diario MENORCA con fecha 13 de Febrero del presente año publicaba: “El departamento de Movilidad del Consell Insular ha iniciado el proceso de mejora de las infraestructuras del transporte público terrestre en Menorca con la instalación de 76 nuevas marquesinas en diferentes puntos de parada de autobús. La inversión, indican desde el Consell, ha sido de 911.000 euros financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

De las 76 estructuras, se han priorizado 10 que están ubicadas en localidades donde se alojan turistas del Imserso. También se han primado otras 25 que se han colocado en puntos que no disponían de marquesinas y que dejaban a los usuarios de autobús a la intemperie.” (sic).

Nuestra felicitación al Consell Insular de Menorca, teniendo en cuenta que reivindicamos el pasado año en el mes de Febrero, en el Diari MENORCA, (blog Mochilero) la instalación de marquesinas en paradas autobús. Había recibido un correo electrónico de una amiga: “Soy V. me permito abusar de unos minutos de tu tiempo para exponerte un tema que hace años (te diría que desde siempre que vivo en Sant Lluis) viene sucediendo para los usuarios del autobús que une Sant Lluis con Mahón.

Esos últimos días he usado ese servicio y por ello me atrevo a planteártelo porque creo que cabe muy bien en tus temas del Menorca.

Si vienes desde Mahón y tienes que bajarte en Sant Lluis o bien desde aquí continuas hasta las urbanizaciones de la costa Sur cuando en verano hay conexión a ellas, te encuentras con unas marquesinas situadas en la Avenida que cubren muy bien su cometido (resguardarte de la lluvia, sentarse mientras esperas la llegada del bus... etc).

Pero si la dirección es la contraria, hacia Mahón, en la última parada de S'Avinguda que es donde yo uso por ser la más cercana a mi domicilio, no existe, ni ha existido desde que yo vivo en Sant Lluis (casi 30 años) marquesina ni nada que se le parezca para la espera del autobús. El viajero tiene que esperar a la intemperie los días de lluvia y sentarse en los escalones de entrada a las viviendas. Se cambió la esquina de parada, pero el problema nunca fue solucionado. A ver si "despiertas" el celo de los del Ajuntament. Un fuerte y cariñoso abrazo.” (sic).

Reciente mi amiga V. me ha informado que la marquesina que solicitaba, ya está instalada, gracias al Departamento de Movilidad del Consell Insular de Menorca. Estamos encantados.

La línea 15 del bus en nuestra ciudad Mahón, muchas paradas carecen de marquesinas, entiendo que a veces es complicado instalarlas, pero C. una conocida nuestra y residente desde hace muchos años en la calle Barcelona, recomienda a los responsables de movilidad instalar una marquesina con urgencia en esta parada, que está ubicada enfrente del Centro de Salud Verge del Toro y muchos usuarios que se desplazan en bus, tienen que aguantar los días de lluvia a la intemperie y sin poder sentarse…Señores hay personas mayores, enfermos, que usan el bus por comodidad y sin coste.

Seguimos en Mahón, nos desplazamos a la calle San Manuel donde reside G. otra conocida nuestra, ya que una de las aceras lleva meses en obras, han instalado planchas de hierro y madera, siendo peligroso para los peatones, caminar por ella. El grupo de vecinos recomienda a los de Dalt la Sala, no demoren más estas obras y dejen la acera como estaba.

E.V. me comenta que el Ayuntamiento, ha instalado dos pivotes metálicos, para proteger la fachada esquina, c/ Deyá con c/ del Ángel, donde ella es residente y que denunciamos el 27 de Abril pasado, en mi artículo del Diario MENORCA <<El que la hace la paga>>, damos las gracias a los de Dalt la Sala.

Una imagen curiosa, cuando pasamos por la calle Borja Moll, uno de los bancos públicos estaba lleno de macetas, que si algún peatón quería sentarse no era posible. Vatuadell cent llamps, señores otra vez si quieren sacarlos al exterior para aprovechar la lluvia déjenlos sobre la acera, así podremos descansar cuando nos apetezca.

Recuerdo en mi niñez, la calle de San Manuel, se llamaba es carrer des canons, ahora la podemos llamar es carrer de ses planxes.

Si vivim marquesina a sa parada des carrer Barcelona, veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com