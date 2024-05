Es una noticia guadinesca, que aparece y reaparece, como la Illa d’en Colom que estaba a la venta, hasta que se formalizó la operación. El islote situado frente a Es Grau, propiedad de quince miembros de la familia Roca, fue adquirido en 2018 por Víctor Madera, que pagó 3,2 millones de euros, en una audaz acción en sede notarial, realizada por un eficaz comando jurídico.

Desde hace años uno de los poblados talayóticos de Menorca, el de Binissafullet, en Sant Lluís, puede ser adquirido por 950.000 euros. Es el precio que, a través de la inmobiliaria Sotheby’s, pide el propietario del lloc donde está ubicado este yacimiento. Incluye elementos singulares como un recinto de taula, monumento privativo de la cultura talayótica menorquina, estudiado por Josep Mascaró Pasarius; muros de edificaciones derruidas, y un gran talaiot.

El conjunto, calificado como bien de interés cultural, no forma parte de la lista de monumentos para aprobar la declaración de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial de la Humanidad que en septiembre aprobó la Unesco.

Los intentos de venta del poblado de Binissafullet no son nuevos, pero no han fructificado. En 2004 la propiedad lo ofreció al Ayuntamiento de Sant Lluís, sin obtener respuesta. Y en 2010 lo puso a la venta, a través de la inmobiliaria Bonnín Sansó, que fijó un precio de 130.000 euros. Llama la atención que, catorce años después, el precio haya aumentado a 950.000 euros.

PÚBLICOS Y PRIVADOS

Menorca cuenta con 1.586 monumentos y yacimientos arqueológicos que han sido inventariados y protegidos con la declaración de Bien de Interés Cultural. Sólo 289, una sexta parte, fueron incluidos en la candidatura remitida a la Unesco.

Una simple consulta permite averiguar que 276 de estos enclaves prehistóricos se encuentran en manos de particulares, al estar situados en propiedades privadas. Estos últimos años se ha registrado la venta de siete fincas de la Isla con monumentos BIC.

Y sólo tres de los 23 los yacimientos de la candidatura con la que Menorca fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad están situados en terrenos de titularidad pública.

Corresponde a las administraciones establecer acuerdos con los propietarios para establecer acuerdos de custodia, mantenimiento y conservación del gran tesoro de la prehistoria en una isla que es un gran museo al aire libre.

PISTA DE ATLETISMO

Cuando PSOE, PSM y Ciutadella Endavant proclaman que en julio, después de las fiestas de Sant Joan, presentarán la cacareada moción de censura, esta semana se han visto obligados a recular en un proyecto sensible, la pista sensible. Las cosas no han salido como habían previsto las tres formaciones de izquierda, con la aplicación de la mayoría mecánica. Las movilizaciones, la presión social y la Federació d’Atletisme de Balears han dejado en agua de borrajas la moción de socialistas y nacionalistas, transformada en un recado a la madre superiora.

La moción del PSOE, PSM y Ciutadella que pedía «repensar y redimensionar» la pista de atletismo en Ciutadella ha quedado en agua de borrajas. | Josep Bagur Gomila

POLIFONÍA DE PROHENS

Consciente del malestar que provoca la saturación, el Govern Prohens toma la iniciativa y quiere contar, antes de final de año, con las medidas para transformar el actual modelo productivo de Balears. Sin duda, el principal reto de este mandato, que marcará toda la legislatura. Ya no se trata de aplazar un debate que nos interpela a todos, abierto hace años, con una derivada subyace, el decrecimiento, sino de concretar las acciones a aplicar.

La primera gran cita ha sido convocada para el miércoles en la Escola d’Hosteleria de la UIB, que acogerá la primera sesión de la Mesa per al Pacte Polític i Social per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears.

En el pulso que mantienen el Govern y el GOB para concretar las medidas contra la masificación, Prohens quiere implicar a todos los sectores y agentes económicos, sociales y ambientales. La estrategia de la presidenta se inspira en la polifonía, que consiste en escuchar y atender las distintas voces de la sociedad civil para evitar que una única entidad monopolice este debate.

En este canto coral de sonidos simultáneos habrá que estar atento para descubrir las voces de Menorca y cuáles serán sus aportaciones. Nos corresponde un modelo distinto y específico, distinto al de Mallorca y Eivissa. De hecho, habrá que definir la tipología peculiar de cada isla para atender las singularidades.

El 2024 marcará un cambio de ciclo si logramos ponernos de acuerdo para definir el nuevo modelo económico, con un turismo que precisa ser amansado. Marga Prohens demuestra no tener miedo. Fortuna audaces iuvat.