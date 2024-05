Demà és Sant Boi o Baudili, patró dels ganduls. Aquest mateix dia també és Sant Bernadí, patró de la publicitat, de les relacions públiques, de la comunicació, esparters i dels addictes a les apostes. Diu el refrany que «si gela per Sant Bernardí, adeu al vi». L’augment del dia, en prop d’una hora i mitja influirà en l’aparició d'una certa caloreta. Durant el maig, convé que plogui repetidament, encara que no gaire fort. En termes generals, es té per un mes que encara és inestable, però el bon temps comença a partir de la segona quinzena. Endinsats dins la primavera, han arribat a les jornades monòtones.

PER PENTECOSTA, EL FORMATGE FA CROSTA. Avui, antigament -ara ja no tant- es celebrava Pentecosta. I a Menorca encara fan la festa del Dilluns de Pentecosta. Dimecres que ve, dia 22, el santoral passa per Santa Rita, patrona de les causes impossibles i dels treballadors de la carn i del peix. També és la patrona dels apicultors i dels funcionaris d’ajuntament. S’han de vacunar els xotets i porcells i també podeu segar alfals i altres lleguminoses per a consumir en verd. La lluna, dijous dia 23 serà Plena a les 15 hores i 53 minuts. Variable.

AMB EL FORMATGE PERES I AMB LA CARN CIRERES. No hi haurà res millor que unes cireres fresquetes. Aquesta fruita conserva tot el seu gust, si abans l'hem refrescada un poc a la gelera. Les varietats més venudes són forasteres i pràcticament no es troben varietats tradicionals com la guinda, que se solia emprar per posar dins les botelles d’aiguardent. Les cireres maduren des d’ara fins a la darreria de juny. L’escorball es pesca en aquest temps. En castellà l'anomenen «corvina» i és molt típica de la Mediterrània.

POLS DE MAIG I FANG D'AGOST, DONEN POC MOST. S'han de regar les patateres. En sòls rics en humitat és bo fer herba de l'hort, mentre que en sòls àrids és millor treballar-lo evitant equips que afavoreixin la creació del «llindar de treball» (fresadores, conreadors). El reg s’ha de fer tenint en compte el sòl i les diferents espècies de fruites. S’evitaran temperatures elevades als cellers de vi i a les botes, convendrà cremar-hi metxes de sofre.