El transporte marítimo sigue imprescindible a través de los tiempos

Como voluntario en la Isla del Rey todos los domingos, uno no puede evitar darse cuenta de los cambios en los movimientos del mar en el corto trayecto en lancha que nos lleva de ida y vuelta a la isla. Puede estar en calma total cuando cruzamos a las 8.30 de la mañana, y después agitado en el camino de vuelta a las 11.30.

Esto me hizo pensar en los años 1700, cuando se utilizó por primera vez el hospital de la isla y los barcos no tenían motor. En su lugar, eran propulsadas por jóvenes sanos y fuertes que transportaban a los marineros o soldados enfermos o heridos a través de las aguas. Si el mar estaba demasiado agitado y soplaba un fuerte viento del noroeste, los barcos no podían cruzarlo a pesar de esforzarse al máximo. Este sigue siendo el caso hoy en día, cuando a menudo los voluntarios tenemos que abandonar el embarcadero de Fontanillas y utilizar el muelle más grande junto al Club Náutico de Mahón.

Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? Bueno, estaba contemplando cómo se transportaban los médicos y los pacientes enfermos en los años cincuenta. Resulta que no cruzaban a remo, sino que utilizaban un motor diésel. La embarcación tenía 16,7 m de eslora y podía albergar a dos pacientes en hamacas en el interior con un toldo cubierto. Este barco también hacía viajes a la isla de Lazareto. Hay fotografías que lo confirman, con los médicos sonriendo felizmente en sus túnicas blancas.

Se menciona un barco en los años 20 y 30 utilizado para el transporte al Hospital Militar que tenía un motor de gasolina Kall de 2 tiempos, pero dudo que hubiera sido este barco de 16,7 m. Sin embargo, en los años 50 el representante local de Motores Briania Colchester, don Guillermo J. Orfila, cuyo local comercial se encontraba en la calle Ravaleta (Mahón, donde ahora está la zapatería La Torre), consiguió que se instalara un motor en la embarcación Falúa de porta-camillas del Hospital Militar. Este motor de 4 tiempos de gasolina de 10-12 CV, el primero que manejó Gori con apenas dieciocho años. Posteriormente fue cambiado por un Hispano Suiza. Como aficionado al maquetismo, me hicieron llegar los planos "originales" de un barco que era el porta camillas del Hospital Militar. Amplié los planos y de allí construí una maqueta durante el período de aislamiento del COVID. Tiene motor eléctrico y es de radiocontrol, con dos camillas en el interior.

Al tratarse de una maqueta de tamaño pequeño, el día de la botadura requería un mar tranquilo para comprobar cómo mi embarcación afrontaría la travesía tradicional desde Fontanillas hasta la isla. A las 9 de la mañana del 8 de julio de 2023, y con el apoyo de un amigo y su lancha neumática, crucé los dedos a que la batería de mi barco durara y que el casco no se llenara de agua. Cruzó a motor sin sufrir interferencias de embarcaciones mayores que atravesaban nuestro camino y Carlos, sin que yo lo supiera, grabó un vídeo de su viaje inaugural.

Mi próximo reto es el viaje de vuelta. Puede que incluso tenga dos barcos para la travesía, ya que también tengo una maqueta del Atlantic Challenger de Richard Branson, que atracó en Menorca hace unos años.

Desde que escribo esto, he vuelto a realizar otro viaje exitoso a la isla con mi maqueta, que ahora está expuesta allí. Y he construido otra maqueta, esta vez es un barco de vapor eduardiano con un motor antiguo pero funcional que me regaló un amigo que tiene una larga relación con Menorca. Opera con alcohol metílico y superó todas las pruebas de botadura y navegación.

Así que, ojo, puede que ahora organice una travesía triple!

David Nuttal

Voluntario