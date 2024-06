Imágenes ciudadanas, luces y sombras

El artículo del pasado sábado «Abandono de enseres donde y cuando les da la gana», me he dado cuenta que ha tenido éxito con los lectores, a tenor de los comentarios recibidos personalmente y también con algún comentario publicado en mi blog de Es Diari, referente a la implantación de la recogida de basuras puerta a puerta; apreciado lector puedo afirmar que un 20 por ciento está conforme o pasa olímpicamente, pero el 80 restante están en contra.

Aquí tenéis un par de comentarios que he recibido referente a mi escrito:

«Como siempre ha dado en el clavo. En vez de poner el sistema como en Oviedo, nos imponen un sistema ineficiente que no tiene en cuenta los horarios de los trabajadores, a la gente mayor etc. »Poderoso caballero don dinero«. A los políticos no les importamos nada, estamos en manos de auténticos incompetentes.» (sic).

«Es así! A nosotros cocineros que salimos a las 12 y volvemos a medianoche no podemos sacar los cubos sin arriesgarnos a que nos multen y te dicen que tenemos que sacarnos la tarjeta para tirar la basura en los puntos verdes que en mi pueblo se encuentran al otro lado del pueblo....o sea tendría que si o si meter la basura en el coche cada día para ir a tirarla. Así nos va señores sinvergüenzas.» (sic).

Puedo estar de acuerdo o no, con la recogida de basura puerta a puerta, mi recomendación es cumplir con la ordenanza de Dalt la Sala y el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca-Consell Insular, no convirtamos nuestra ciudad en una anarquía, ya que más de uno no usa los cubos, para depositar la basura cuando toca. El domingo día 23 del presente mes, a las 12:50 horas había una bolsa de basura, vatuadell cent llamps, de plástico y vete a saber que había dentro. (foto publicada en el artículo). Estoy convencido, no puedo poner las manos en el fuego, que seguramente es de algún vecino de alrededor de la plaza, que recomiendo no haga estas malas prácticas, porque los que cumplimos depositando los cubos, puals, que nos han entregado, nos hace quedar como cerdos.

El martes día 25 a las 21:40 otra jodida bolsa de basura, de plástico, abandonada al lado de la papelera que está ubicada al lado de la puerta de la Biblioteca… gamberro!

En la Cuesta de Deyá, esquina calle del Ángel, la Policía Local instaló dos pivotes metálicos para proteger la fachada que un vehículo destrozó, pagando la reparación la comunidad de vecinos del edificio. Hace un par de días hemos visto como otro vehículo se ha cargado uno de los pivotes, sin avisar a la Policía Local, aquí tenemos otro conductor incívico… He dado aviso a la autoridad competente, como buen ciudadano.

Ya que estamos en la zona, es de obligada visita ver la calle Anuncivay, después de varios meses cerrada por obras. Señor Alcalde, mi más sincera felicitación por dichas obras, las aceras, la calzada, árboles nuevos sembrados, bancos para que los peatones podamos descansar… molt bé.

Si vivim esperam veura sa plaça de la Parroquia, igual de pràctica per poder caminar.

José Barber Allés

Mochilero

