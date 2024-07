Justo Saura, que en junio de 2018 fue elegido presidente de PIME, ha presentado su renuncia. Esta semana ha concluido su mandato al frente de la federación empresarial menorquina. La asamblea general proclamó el jueves la única candidatura para la nueva dirección de la entidad.

Juan Carlos Fernández de Salort, presidente de la Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca desde hace trece años y yerno de aquel gran hombre de empresa y presidente de PIME que fue Santiago Pons Quintana, releva a Justo Saura. Juan Carlos contará con tres vicepresidentes: Vicente Cajuso y Javier Pons de Marco, que ya desempeñaban esta función, incorporando como vicepresidente a Josep Fortuny Gomila. La cuentas de la federación seguirán siendo gestionadas por José Olives Pons.

Saura, siempre tan optimista, afirma que su renuncia «nada tiene que ver con el ‘caso Puertos’» y añade a continuación que «este tema no me ha quitado una hora de sueño». Acepto el café que me propones, Justo, y lo explicas.

VOX SE DISUELVE

Santiago Abascal enloquece al constatar que las encuestas confirman la caída de Vox y que la alternativa a Pedro Sánchez es Núñez Feijoo.

El pacto PSOE-PP para el Consejo General del Poder Judicial ha enfurecido a Abascal, que ha suprimido, sin explicación, el poder territorial de su formación. Vox entra en fase de disolución sin haber entendido aún que la actividad política existía y se ejercía en España antes de su irrupción. Y que el Consell de Menorca y el Govern también existían.

MOCIÓN DE CENSURA

A la espera de que se resuelva el confuso enredo de las declaraciones de bienes de los concejales del PSOE-Ciutadella, que nadie sabe por qué aún no aparecen en la web municipal, el foco informativo está puesto en el viernes 19 de junio.

Para este día está prevista la moción de censura que pondrá fin al gobierno en minoría del PP con la alcaldesa Juana Mari Pons Torres y dará paso al tripartito de izquierdas con dos alcaldes hasta mayo de 2027: Llorenç Ferrer y Maria Jesús Bagur. Este es el guión escrito, si bien el hombre propone y Dios dispone.

Esta próxima semana la mirada se dirigirá en el Tribunal de Cuentas con las medidas que ha adoptado.

NUEVO CÓDIGO CIVIL

Uno de los abogados con más trayectoria, astucia y experiencia de Menorca, Carlos Dubón Anglada cuida con esmero la fascinante colección que ha atesorado durante más de cuatro décadas. Son los casi 6.000 volúmenes –libros, monografías, ensayos y ejemplares únicos–, cuyo denominador común es Menorca. O sea, temática, autor o contenido relacionado con la Isla, junto con los más de 250 mapas, grabados y documentos cartográficos dedicados a la balear menor.

Una biblioteca y pinacoteca de mapas que desborda su vivienda rural en Santa Rita y colma las paredes de su despacho profesional en la calle Sant Antoni de Ciutadella donde ejerce su hijo, el también letrado Carlos Dubón Llanes. Desde enero pasado, Dubón Anglada forma parte de la Comissió Assessora de Dret Civil de Balears, que preside Pilar Ferrer, catedrática de Derecho Civil de la UIB. Sus nueve integrantes –entre ellos la también menorquina Ana Cegarra–, son juristas de reconocido prestigio y su labor consiste en adecuar el derecho foral de las Islas a la realidad actual.

Riguroso y discreto, el veterano integrante de la Curia menorquina apunta que el derecho civil de Balears ha sobrevivido a la historia y afecta de forma especial a las relaciones económicas de las familias.

ANTES, TAN LOCUAZ

En la semana que termina, Josep Juaneda se ha reincorporado, sin hacer ruido, a su puesto de funcionario en el Consell. El excoordinador general de Més per Menorca, exconseller y exportavoz de Més en la institución insular se muestra parco en explicaciones, tanto con los medios como con quienes se interesan por su súbita salida de la política.

Juaneda, antes tan locuaz y ahora tan callado, y la consellera Noemí García han dejado de seguirse en las redes sociales. ¿Qué ocurrió?

No ayuda a la transparencia que ni la web de Més ni sus redes sociales recojan la marcha de su máximo responsable orgánico e institucional, condenado al ostracismo, como si hubiera sido despeñado por la roca Tarpeya. Pobre Juaneda.