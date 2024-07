Demà és Santa Maria Magdalena, patrona dels jardiners, perruquers i dels fabricants de perfums. Recorda el refrany que «per Santa Magdalena, l’ametla ja és plena». Avui el girant del Ple de la lluna serà a les 12 hores i 17 minuts del migdia a Capricorn. Augmenta la calor. Diuen que, en general, molt de sol pel juliol no fa mal. L’encalentida del temps durarà setmanes. Dijous, dia 25, arriba Sant Jaume, patró de la cavalleria i del Castell. Invocat contra l’eixut i els mals esperits, que ara abunden. És temps de les pomes, que són una vertadera menja de reis. N’hi ha de tantes castes, que si una és bona, l’altra és millor.

SANT JAUME ESTIRAT, HIVERN LLARG I PESAT. Per Sant Jaume podeu empeltar d’escutet tota classe de fruiters i oliveres. La vegetació necessita aigua sempre. Una plogudeta ajudaria a desactivar el gran perill d’incendi que hi ha. Aniria bé pels ullastres i els arbres de bosc i garriga. L'estiu d'enguany està ben encès. I acaba d'iniciar-se, pràcticament. Ha començat la canícula, tot i que no hi ha massa consens amb la durada dels seus dies. A l'antiga Roma, la canícula anava des del 24 de juliol fins al 24 d'agost.

SI PLOU PER SANTA AINA, L'AIGUA ES CONVERTEIX EN MENJAR. Divendres, dia 26, arriben Sant Joaquim i Santa Aina, patrona dels miners, de les cosidores, joiers, ebenistes i molts altres oficis. Diuen que si les formigues traginen aquest dia, la tempesta davalla de la muntanya al pla. Aviat tendrem les ametles pels morros -ja se’n poden veure de badades- i les figues no esperen Sant Llorenç. Ja hi ha raïms a punt de menjar i les figues verdals maduren. Les fruites han madurat molt. Esquitxau les oliveres per prevenir el corc.

SANTA CATALINA THOMÀS JA TREU EL NAS. Diumenge que ve farà festa l’única santa mallorquina del calendari, que té la virtut de fer miracles davant tothom. Molta calor i temperatures altes, que no beneficiaran gaire els cultius d’horta. Convé regar les plantes de nit, així com els melons, evitant banyar les fulles i el fruit. S’han de treure les patates sembrades a final de febrer i durant el març. Al jardí, s’empelten d’escutet els rosers.