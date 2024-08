Acciones incívicas ciudadanas en Mahón

El pasado lunes tenía cita con mi doctora de cabecera, en el Centro de Salud Verge del Toro, por cierto apreciado lector los análisis de dalt de tot, pero cuando salíamos pudimos comprobar que los usuarios del bus ciudad, de pie o sentados en un portal, ¿señores del Consell Insular, cuando instalaran una marquesina como Dios manda en esta zona, con un bancal para varias personas, ya que hay algunas que solo se puede sentar una sola, no digamos si su trasero es de un tamaño considerable?

Como nos gusta caminar tomamos varias calles, como Santa Rosa, Santa Catalina, la placita entre la calle Barcelona y carrer Sant Nicolau, por cierto la acera está destrozada y es peligroso no tropezar con los guarda árboles metálicos, que necesitan con urgencia una reparación para evitar caídas de los peatones, que podrían denunciar a los de Dalt la Sala, por este mal estado. Seguimos por estas calles ya mencionadas, vatuadell cent llamps, muchos coches mal aparcados encima de las aceras, que para pasar teníamos que bajar por la calzada o cambiar de acera. Estos conductores que tienen ésta mala costumbre, que tengan en cuenta que hay ciudadanos que van en silla de ruedas y muchas familias con sus cochecitos de bebe.

En la calle Ramón y Cajal, enfrente del edificio de Telefónica, desde hace tiempo Cáritas Menorca, tiene instalado un contenedor de recogida de residuo textil, salvo error u omisión, hay instalados en todas las poblaciones de Menorca unos 42, que se han convertido en parte de paisaje habitual de la isla; Mestral Inserción i Medi Ambient, hay que felicitar a Cáritas el haber iniciado este proyecto, que verdaderamente funciona a la perfección siempre te encuentras gente que deposita la ropa que no usa, cuando se recoge se hace una selección, por si es posible su reciclado. Porque hago referencia al de la calle Ramon y Cajal, una trabajadora de Mestral, estaba recogiendo de su interior lo que había depositado el ciudadano... Estaba indignada, ya que se había encontrado dentro, bolsas de basura orgánica, botellas de plástico, otros viejos enseres. La indignación suya nos contagió a mi esposa y un servidor, por este tipo de gamberros, si gamberros, aunque no estéis de acuerdo con la recogida de basura <>, nosotros tampoco, pero cumplimos a rajatabla la ordenanza municipal. ¿Cómo terminará? Esta es la incógnita, el tiempo y la ciudadanía lo dirá… lo que realmente sucede, es que vemos cubos todo el día por las aceras, entorpeciendo los usuarios de silla de ruedas, los cochecitos de bebe y como no a nosotros mismos. Y los que llevamos muchos años reciclando como toca, nos han jodido.

En la esquina de la calle Pont des Castell y Alfonso III, el pasado 31 de Julio tuvimos dos bolsas de basura, todo el día y la noche, de alguien incívico que los dejó a su libre albedrío; en la plaza de la Conquista hay un cubo que hace tres semanas, va desde la fachada de Santa María hasta la fachada de la Biblioteca Pública y viceversa, hemos avisado y ni puñ… caso.

Tomando una caña de cerveza y un vinito, en un bar restaurante del centro, el dueño me enseña indignado lo que ha encontrado en su cubo de recoger el vidrio, un gran plástico y en su interior restos de porquería.

Para finalizar por hoy, quiero recriminar al autor/es de las pintadas rojas en la fachada de la antigua Estación Marítima para Cruceros, que da una imagen patética de ciudad, para los cruceristas que nos visitan y a nosotros mismos los menorquines… Mi felicitación a la APB ya que este pasado jueves, una empresa especializada cortó, arrancó una palmera que estaba muerta hacía tiempo… que cunda el ejemplo que en nuestra ciudad hay muchas en este estado… si vivim per desgràcia accions incíviques veurem.

José Barber Allés

Mochilero

