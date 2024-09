Flashes de las pasadas fiestas patronales de nuestra señora de Gràcia

La víspera de las Fiestas, día 7 por la mañana, coincidimos con la pregonera popular Loli Reynés y su acompañante Jaume Martí, en la céntrica calle de La Iglesia, que tuvo la amabilidad de recitarnos el inicio de las fiestas, deleitando a los clientes de la panadería La Ceres y ciudadanos en general. Por la tarde desde nuestro hogar oímos el repique de campanas y la mascletada, que anunciaba el inicio de las fiestas, juntamente con mi esposa acompañamos a la colla de los gigantes en Tomeu i na Guida, acompañados de la banda de Música de Mahón, también el simpático Miquelet…también la colla portaba un enorme caballo de cartón, que hicieron la parodia de que bebiera en uno de los recipientes llenos de agua, preparados para los caballos de sa colcada, nosotros deleitándonos de las primeras «pomadas» en S´Oliago…recorrido por el Cos de Gràcia, hasta la ermita de Nuestra Señora de Gràcia, donde por primera vez presencie desde el balcón la llegada de los caixers, entrando dentro de la iglesia para celebrar las Completas, hora prevista a las 19, valió la pena llegar una hora antes para coger un sitio de primera línea…apreciado lector, si Dios quiere, el año próximo estaré com un clau a las 18 horas en la ermita de Nuestra Señora de Gràcia. Rumbo a casa, parada obligatoria en casa de D. y G. degustando una sabrosa sobrasada y un buen queso, además de sa coca bamba…si, sin faltar la pertinente «pomada», gin amb llimonada, para los ciutadellencs.

Domingo día 8 Fiesta Mayor, las previsiones del tiempo, no eran muy favorables para celebrar la fiesta equina, o sea sa colcada, efectivamente lluvia a raudales cuando se celebraba sa Misa de Caixers, esta lluvia otro día hubiera sido muy bienvenida para el campo y acuíferos, pero vatuadell cent llamps, no este día de Fiesta…se anuló el jaleo y las carreras por la tarde del Cos de Gràcia.

El lunes día 9, segona festa de la Mare de Déu de Gràcia, divisamos contentos a primera hora en el puerto de Mahón la entrada del barco del practico portuario, seguido del rolón «Gubal Trader» UME, barco fletado por Trasmed, para el trasporte de mercancías peligrosas. Viene regularmente desde la península, pero está vez trasportaba lo necesario, o sea, todo el material pirotécnico para que a las 23:30, desde la Base Naval, todo Mahón se deleitara con el Gran espectáculo de los fuegos artificiales.

Salí de mi casa para desplazarme a Es Castell, cuando pasé por la plaza de la Parroquia, los empleados de la limpieza municipal estaban trabajando de valent, para dejar las calles mahonesas lo más limpias posible, me comentó uno de los operarios que desde las 3 de la madrugada estaban currando. Mi sincera felicitación a todos en general a FCC, a la brigada municipal, etcétera.

El motivo era ir a la Isla del Rey, habíamos cambiado la visita de los domingos al lunes debido a la Fiesta. Siempre es un placer ver visitantes que hace tiempo no has coincidido, pero este día para mí era un día especial ya que vino Felipe, acompañando a su hermano Miguel Pons Ortega y esposa, cuyo matrimonio reside en Valencia. Con Miguel fui compañero de estudios en la Escuela de Maestría de Mahón, además de compañero de básquet en La Salle Mahón, él era un gran jugador, un par de años mayor que un servidor, le tenía una admiración deportiva intentando mejorar con su ejemplo. Siguió los estudios con beca en Valencia, para sacar el título de Maestro Industrial…Entró a trabajar en MARCOL y jugando en el equipo de baloncesto de esta importante empresa. En la Isla del Rey, recordaba con nostalgia que siendo su padre militar de carrera, los años 50, el doctor Echeverría, director del Hospital Militar de la Isla del Rey, le operó de la lesión de la rodilla izquierda, curada y hasta la fecha…Hemos recibido una emotiva felicitación para los voluntarios, por el inmenso esfuerzo y dedicación, que si viviera en Menorca estaría totalmente involucrado como voluntario y no se podía imaginar el resultado de 20 años de esfuerzo, hasta este pasado lunes.

Si vivim ses Festes de la Mare de Déu de Gràcia veurem, amb alegria i salut, que no cansa.

