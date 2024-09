Camí Verd, continua como circuito de carreras incontrolado

Estos días han contactado conmigo María M. a través de su compañera V.T., personas conocidas que pertenecen a la Protectora de Animales de Mahón, trascribo sus palabras recibidas:

«Hace unos días hablaste con una compañera mía voluntaria de animales de Mahón, referente a la inseguridad vial que padecemos a diario en el Camí Verd, donde cuidamos a las colonias felinas. Te paso fotos de las últimas peticiones realizadas a los dos Ayuntamientos responsables de la seguridad del citado camino. Hemos conseguido que se instalen algunas señales de Tráfico, velocidad máxima 30 km/h, pero son insuficientes porque no se respetan en absoluto. Si puedes hacer un resumen de nuestras reivindicaciones y publicarlas sería de gran ayuda. Gracias. Al pertenecer a la protectora de Mahón, vamos a las colonias todas las tardes entre las 17:30 y 19:00 horas a dar de comer a los gatos y nos estamos jugando el pellejo todos los días...» (sic)

Apreciado lector, recordarás que el día 6 del mes de Mayo, del pasado año 2023, publicaba en es Diari, la problemática circulatoria de los vehículos, que desde hace años les importa un carajo respetar el máximo de velocidad permitido, que es a 30Km/hora. Antes de publicar este artículo me pasé un par de horas para comprobar, lo que hace un año María, me había comentado sobre las velocidades de los vehículos a pesar de las señales de tráfico y bandas sonoras instaladas al principio del camino. También recogía en el artículo que el Camí de Trepucó, la velocidad máxima permitida es a 20 Km/hora, no la respeta casi ningún conductor, siendo un camino muy transitado por transeúntes que va y vienen de los Institutos. Me parece una exageración ir a 20 Km/h, pero lo cierto si ponen a 30, seguirá pasando lo mismo…no los respetará casi nadie.

María me remite sendas solicitudes a los Ayuntamientos de Es Castell y Mahón, para entre los dos solucionen esta problemática circulatoria en es Camí Verd.

Al de Es Castell les expone lo siguiente: «Pertenezco a la protectora de animales de Mahón, vivo día a día una inseguridad vía crónica en el Camí Verd, (tanto las voluntarias, como las colonias de gatos, estamos en peligro), también con la misma inseguridad nos encontramos en el Camí de Biniatap, de competencia exclusiva de este Ayuntamiento de Es Castell.

1º) Una vez leído el convenio suscrito entre el Consistorio de Es Castell y la Jefatura P. de Tráfico, les sugiero hagan controles de velocidad en el Camí Verd, especialmente por la tarde por la cantidad de vehículos que circulan sin ningún respeto a las señales de tráfico allí existentes de 30Km/h. y además, día y otro también recibimos insultos de los conductores incívicos. Considero que es un deber de todos, evitar actos incorrectos para conseguir mejorar la seguridad y vivir mejor.

2º) El tramo de camino que enlaza desde la c/Tropical de Son Vilar al Camí Verd, competencia de Es Castell, es una vía de dos direcciones, según Tráfico para que haya dos direcciones debería tener 6 metros de anchura todo su recorrido, cosa que no tiene. Les sugiero impongan una sola dirección, bien de bajada o de subida, con el fin de mejorar la seguridad de peatones, ciclistas, etc. etc.

Por todo esto les pido: que alguna tarde se realicen controles de velocidad en el Camí Verd, puesto que ahora tienen los elementos adecuados para hacerlo. Igualmente solicito, se estudie la posibilidad de una sola dirección en el tramo más corto del Camí de Biniatap.

Es Castell 11 de Agosto de 2024. Firmado: M.Marqués» (sic).

Al de Mahón, con fecha 27 de agosto del presente año, les expone: «Una vez más debo denunciar la velocidad de los vehículos que circulan especialmente por la tarde en el Camí Verd. Si por motivos de falta de efectivos no pueden hacer controles o poner en funcionamiento el radar, por parte del Ayuntamiento de Mahón, les sugiero que la mayor brevedad, instalen bandas anchas de reducción de velocidad en las dos rectas principales que van desde la curva de Cala Figuera hacia adelante.

Pertenezco a la protectora de animales de Mahón, las voluntarias tenemos que transitar todas las tardes por el citado Camino para el cuidado de las colonias de los felinos allí existente, responsabilidad de este Ayuntamiento. Tanto las voluntarias como los felinos, vivimos una inseguridad crónica por causa de los conductores que no respetan las pocas señales de tráfico allí existentes de 30/Km./h., además día y si otro también, recibimos insultos de los conductores incívicos.

También les recuerdo que el día 7 de Septiembre por la tarde este Camino al cerrar el paso de vehículos en la Ermita de Gracia, se convierte en un caos circulatorio y deberían poner en marcha algún medio para prevenirlo, con el fin de evitar accidentes.

Solicito: Se instalen bandas anchas de reducción de velocidad a la mayor brevedad posible, puesto que, en estos momentos no hay otros elementos en funcionamiento, para poder ofrecer más seguridad a los peatones, ciclistas, animales, etc. etc.

Firmado: M.Marqués.» (sic).

Como dice el refrán: ¡el uno por el otro y la casa sin barrer!, esperamos que los dos Ayuntamientos se pongan de acuerdo para solucionar lo que reivindican las personas integrantes de la Protectora de Animales de Mahón…por cierto a día de hoy María, no ha recibido respuesta a sus solicitudes, ni de Es Castell ni de Mahón.

Si vivim respostes i solucions positives rebran ses dones de sa Protectora d´Animals.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com