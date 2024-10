CRÓNICA PORTUARIA: BARCOS QUE AMARRAN EN MAHÓN

La actividad de buques no para en el Puerto de Mahón, sino que se incrementa, concretamente en este mes de Octubre. De la información de idas y venidas de los barcos, excepto de los militares, me informo con la aplicación All Vessels, otra es cuando el barco del practico, desamarra de su muelle habitual y pone rumbo a la bocana.

El pasado martes por la noche, entró por la rada mahonesa para amarrar en el muelle de la Autoridad Portuaria de Baleares, el buque «Ferdinando Morace» y pregunta pertinente a «mister Google» quien era este barco que llegó a nuestro puerto con nocturnidad y no alevosía. El «mister» nos informaba de lo siguiente: «La compañía italiana Liberty Lines ha recibido ayer (28-9-2024) el cuarto buque monocasco híbrido de alta velocidad «Ferdinando Morace» (IMO 9979852) y en breve saldrá del puerto de Vigo en su viaje de entrega, con escalas técnicas en los puertos de Setúbal, Algeciras, Cartagena, Mahón y Cagliari, hasta llegar a Trapani en el plazo aproximado de una semana, en función de la meteorología. El nuevo buque es una repetición del proyecto del interesante y novedoso proyecto del buque «Vittorio Morace» y rinde homenaje a Ferdinando Morace, ingeniero naval y director técnico de Liberty Lines. Este buque está abanderado en Portugal. La razón se debe a que el registro italiano todavía no ha autorizado el empleo de los sistemas de baterías que tienen los dos primeros, mientras que la inspección del registro de Madeira ha concedido la autorización y ha ponderado el elevado nivel técnico del nuevo buque. El quinto de la serie, que se encuentra en avanzada construcción en Astilleros Armón Burela, ostentará el nombre de «Daniela Morace». Liberty Lines, que ha desembarcado en España con una participación del 45% en el capital social de la naviera ibicenca Aquabus, es la mayor compañía del mundo en buques de alta velocidad. (sic). La madrugada del día siguiente, baje al puerto para mi caminata casi diaria, me di cuenta de que este buque italiano se estaba preparando para su partida, pero estaba esperando que entrara el buque ropax «Gubal Trader» UME, que trasporta mercancías peligrosas...seguidamente el «Ferdinando Morace» puso rumbo a la bocana de nuestro puerto, rumbo a Cagliari. El día 5 entra a puerto el crucero «Explora II», que comenzó a navegar el pasado septiembre, va a visitar un total de 10 puertos españoles hasta diciembre, entre los que se encuentran Barcelona, Tarragona, Ibiza, Mahón (Menorca), Málaga, Cádiz, Puerto Banús (Marbella), Motril (Granada) y Palma de Mallorca, realizando un total de 25 escalas en territorio español en tan sólo tres meses del 2024. Este novísimo buque cuenta con un diseño innovador y está equipado con las últimas tecnologías medioambientales. El puerto levantino suele ser, una alternativa a veces, para desviar los barcos de más de 130 metros de eslora a causa del viento, no pueden entrar en Son Blanc, como pasó reciente con el «Abel Matutes» de Baleária. Los días 8 y 9, tenemos la visita de los cruceros «Le Dumont d´Urville» botado el año 2019 y «Seabourn Ovation» el año 2018, o sea, buques de última generación como la mayoría que se están construyendo en la actualidad cuidando el medioambiente. El día anterior o sea el 7, divisamos la preciosa imagen del velero de cinco palos, el «Royal Clipper», construido el año 2000, un verdadero placer para la vista verlo navegar por nuestro puerto; una vez amarrado en el muelle comercial, vatuadell cent llamps, vimos unos contenedores, para que pudiera descargar basura en bolsas gigantes y un camión tráiler, una vez finalizada el desembarco de esta basura se lo llevara suponemos a la planta de Mila…apreciado lector, estos barcos no tienen la obligación de cumplir con la implantación del «puerta a puerta», je je je, que nos ha enchufado el Consell Insular y los Ayuntamientos de Mahón y Es Castell. Sobre este tema felicito a mi amigo Miguel Sintes Coll, por su artículo «La basura de la basura» publicado el pasado 10 en EsDIARI. Lo que no sabemos si cargó agua potable o no, teniendo en cuenta la alarma social sanitaria de estos días sobre los jodidos nitratos, que no se puede consumir bebiéndola o cocinando. Esto sí, la seguimos la seguimos pagando a precio de «oro». Si vivim aigua potable, sense accés de nitrats, beurem en salut que no cansa. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com