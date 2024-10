RECOMENDACIONES CIUDADANAS A LA CIRCULACIÓN DE MAHÓN

Uno de los problemas de la circulación, son diversos artilugios como los patinetes manuales y eléctricos, motos y vehículos de cuatro ruedas, etcétera. Mi amiga M.M. después de leer mi artículo publicado en EsDIARI el 15 de Junio pasado «Recomendaciones ciudadanas a la circulación», me comentaba que sería importante que el Ajuntament de Mô, diera la opción de tener por Internet un plano de nuestra ciudad con información correcta de las calles y plazas, además información de los Parkings. A cuya recomendación me adhiero, sin dudar.

Nuestra ciudad dispone de aparcamientos en toda su periferia, tanto gratis como de pago, como pueden ser, el inaugurado el pasado verano en la Avenida Fort de L´Eau, también tenemos el del Paseo Marítimo, estos principalmente cubren la necesidad de aparcar en la parte alta del puerto, cerca de la zona del Club Marítimo del puerto de Mahón, más teniendo en cuenta que en la temporada estival, la mayoría los aparcamientos del puerto son de pago, con sus correspondientes «maquinitas traga perras», de la Autoridad Portuaria de Baleares. Los visitantes provistos de coches provenientes de otros pueblos/ciudades o urbanizaciones, pueden aparcar en la parte trasera del antiguo Cuartel de Santiago; en el Camí de Ses Vinyes; zona Vives Llull, pegado al Parque Rubió; Dalt es Cos (Camí den Guixó) y en sa Sinia des Cuc o el más céntrico Es Freginal, estos dos últimos hay que rascarse el bolsillo, sacando billetaje, para depositarlo en las «maquinitas traga perras».

Importante ya que en cualquiera de estos aparcamientos pueden estacionar el vehículo a 15/20 minutos caminando y llegar a otro punto de la ciudad.

Los últimos gobiernos, sean del color político que sea, sus responsables de Dalt la Sala, han permitido que hoy Mahón sea una ciudad caminable, con prioridad para los peatones, como las calles de Ses Moreres, Costa de sa Plaça, carrer Nou, s´Arravaleta…La estación de autobuses, muy bien ubicada cerca de la Plaza Esplanada.

Todo esto pensado para la dinamización social y comercial del centro de la ciudad.

Para acceder al puerto y viceversa, hay instalados dos ascensores uno en la zona del Club Marítimo y el más reciente en el Parque Rochina, dos mamotretos paisajísticos del carajo, para mi gusto y práctico hubiera preferido se hubiera desarrollado el proyecto de las escalas mecánicas, de tres tramos, pero vatuadell cent llamps, esto es lo que había diseñado el Partido Popular y financiado cien por cien, por la Autoridad Portuaria de Baleares.

Después de finalizar la temporada veraniega, mi amiga Mercedes y el mochilero, recomendamos a la autoridad competente de Dalt la Sala, para la próxima temporada tenga ya en marcha por Internet un plano de nuestra ciudad, con información correcta de nuestras calles y plazas que se pueden circular sin estar prohibido, así como de los parkings, si hay plazas disponibles o no.

Recomiendo no fiarse del Google Maps, aparcar fuera de la ciudad, porque este verano hemos presenciado en el mismo centro, una gran cantidad de coches de alquiler que no tenían ni p…idea donde ir y por supuesto aparcar.

Como dice el refrán «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid», hace unos días H. una conocida nuestra residente en la calle Obispo Severo, de Mahón, se quejaba de lo peligroso que resulta el cruce de la calle Vassallo por las imprudencias de algunos conductores con dirección a la plaza Esplanada, es correcto girar a la derecha para entrar en la calle María Lluisa Serra, pero prohibido girar a la izquierda a la calle del Obispo Severo, así como los provenientes de la plaza Esplanada, que pueden girar para entrar en la calle del obispo y estar prohibido girar a la izquierda para entrar en la de María Luisa Serra.

Para comprobarlo in situ, con poco tiempo me bastó, para ver las imprudencias de algunos conductores no hacen caso a las señales de tráfico, mencionadas anteriormente…se deben pensar que son discos de Pepsi o Coca Cola.

Señores de Dalt la Sala, para las infracciones, lo más efectivo es la instalación de cámaras si fuera posible en este tramo de la calle Vassallo, solucionaría casi el cien por cien de los giros prohibidos; a los conductores cuando les tocas el bolsillo y los puntos, reaccionan. Como muestra, lo que pasa en el polígono industrial de Mahón, que la máxima velocidad es a 30 Km/h. solamente se cumple en la zona donde estás instalado el control por radar fijo.

Si vivim, a Mô veurem informaciò per Internet i també càmeres Vassallo, tindrem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com