Jeremy Black, escritor, profesor de historia, especialista en historia militar y autor de un centenar de libros, desarrolla en su Breve historia del Mediterráneo un compendio de los numerosos conflictos que a lo largo de la historia han vivido los países ribereños del Mare Nostrum. Al revés de la famosa obra de Fernand Braudel en la que trataba de ver los movimientos ‘lentos’ de la historia, Black construye su libro a golpe de batallas y acontecimientos.

Narrativamente el resultado es de engorrosa lectura por la gran cantidad de datos que acumula y trata de sintetizar. Hace referencia además a gran número de personas, países y ciudades y a veces no puede mantener una línea temporal diacrónica pues da algunos saltos temporales.

Lógicamente, Black no puede contar todos los hechos ocurridos en un periodo de tiempo de diez mil años y tiene que omitir los menos importantes. El problema es que eso le hace caer en incongruencias. Ciñéndome, por ejemplo, a los ataques turcos a Menorca, el historiador cita el de Barbarroja en Mahón (1535), pero omite el de Mustafá Piali en Ciutadella (1558).

Una peculiaridad de Breve historia del Mediterráneo es que aprovecha acontecimientos históricos para recomendar visitas turísticas a lugares vinculados con ellos. En el caso de Menorca hace referencia a los monumentos de piedra de la Edad de Bronce y cita específicamente la Naveta des Tudons y el Museu de Menorca que es «de interés para conocer esta cultura».

Pese a todo la edición original de libro, titulada «A Brief History Of The Mediterranean: Indispensable for Travellers» cuenta en Amazon con muy buenas puntuaciones de los lectores.

Breve historia del Mediterráneo

Jeremy Black

Traducción de David Cerdá García

Editorial Rialp

354 páginas