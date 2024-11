No per ser un comiat ja anunciat algunes setmanes enrere deixa de ser emotiu. Aquest dijous la mítica «Juguetes Cardona» de la costa de sa Plaça (Hannover) va tancar les seves portes després de 120 anys oferint joguines a tots els infants de Maó.

Isabel González, l’encarregada de regentar el negoci familiar durant aquests darrers anys, es va acomiadar de la botiga que va obrir el seu besavi, Manolo Cardona, el gener de 1905. Pikabú, nom amb el qual Isabel va rebatejar la botiga per constatar la inevitable modernització i el pas del temps, va viure les seves darreres hores acompanyada de les tres generacions que l’han vist créixer. Com no podia ser d’una altra manera.

La costa Hannover diu adeu a una altra botiga arrelada a la societat menorquina i que és tot un emblema de la ciutat de Maó. I com bé va dir Isabel fa a penes dos mesos, «ja veurem què és demà».