El mes de novembre va començar divendres passat amb la festivitat de Tots Sants, considerada com la porta de l'estació freda i l'època dels canvis sobtats que en moltes ocasions es donen. La intensitat del fred és atenuada circumstancialment per períodes més o menys càlids, com el famós estiuet de Sant Martí, en els quals no s'aconsella llevar-se massa roba. Pel novembre ja es poden començar a encendre les estufes per escalfar la vetlada i els llums per a fer més claror. A la Península, a primers de novembre solien caure, abans molt més que ara, les primeres nevades a les muntanyes.

EN EL GIRANT, TOT SÓN OSSOS I SANG. Hem tengut el temible girant de la lluna nova de novembre i fins dissabte, dia 9, no hi haurà el quart creixent a les 06 hores i 55 minuts a Aquari, amb temps estirat. Arriba el bon temps per tallar tots aquells arbres que vulgueu destinar a l’aprofitament de la fusta. També es recomana tallar la llenya per cremar. Dura més al foc i no fa gens de fum. Si heu de matar el porc, en canvi, serà millor esperar a la lluna vella i els botifarrons i els camaiots no s’esclataran dins la caldera, que sempre és una petita desgràcia.

PER SANT LLEONARD JA NO QUEDA CAP MOSCARD. Dilluns és Sant Carles Borromeu, que tot i que va ser bisbe, el tenen com a patró els empleats de banca. Dimecres, dia 6, serem a Sant Lleonard. La naturalesa ens ofereix castanyes, aglans i mores. Els nostres pobles i ciutats acullen milers d'estornells. Al camp, encara es pot sembrar blat i s'ha de llaurar per a eliminar les males herbes. Estableix l'almanac tradicional que al novembre el bon pagès ha de vendre el seu poltre.

GELADES DE NOVEMBRE, MALA LLAVOR. S’ha de plantar enciam a llocs abrigats, pèsols, alls i espinacs per a la Quaresma, sempre que no faci cap gelada primerenca. Els planteristes apareixen als mercats amb manats d’arbres joves, a punt de replantar. Es planten i poden alzines, albercoquers i melicotoners i es cullen les nesples, que podeu estendre damunt un canyís o damunt palla. En aquesta època també sol ser habitual comprar i vendre les ànneres grasses.