Palmeras y adoquines de Mahón en la UCI

El pasado domingo día 27 de Octubre, bajando por sa Costa de na Gilda, o sea, por la de la Pescadería, en el mismo parque Rochina, divisé un cuerpo que había fallecido estando tirado cerca de la escalera, no de repente sino por falta de cuidados, cosa muy habitual a los de su especie, se trataba de una de las palmeras del parque, que con tanto cariño había confeccionado y mantenido su primer jardinero el señor Rochina, denominado Parc d´en Rochina en su honor.

El día 6 de enero del presente año, publicó EsDIARI, el artículo mío titulado «Las palmeras siguen estando enfermas», te recomiendo apreciado lector lo leas, en el cual junto con mi amigo J.A.F. denunciábamos a los de Dalt la Sala y de paso a la Autoridad Portuaria de Baleares, que si no se ponía remedio a través de jardineros o empresas profesionales, para combatir el picudo rojo, no se solucionaría esta jodida plaga.

Leíamos por internet: «Las palmeras muy afectadas o muertas deben arrancarse y quemarse para evitar la salida de adultos y su propagación. El método más eficaz es combatirlo mediante pulverización foliar sobre la corona de la palmera. Se puede complementar con inyecciones en el tronco pero este método debe ser complementario junto con el anterior. Es aconsejable realizar riegos muy abundantes en junio y julio y aplicar dosis dobles nutricionales para potenciar la subida de savia.

El picudo rojo realiza vuelos en busca de otras palmeras afectadas, por lo tanto la plaga se puede extender fácilmente a las palmeras colindantes.

Las palmeras afectadas deben ser tratadas mediante cirugía vegetal, pulverización foliar y endoterapia (inyecciones) conjuntamente.

La plaga de picudo rojo se introduce en las palmeras por las heridas, como las provocadas por la poda de las hojas, ya que actúan como un potente atrayente de los escarabajos. Por eso se recomienda no realizar podas nuevas en sitios próximos a los focos detectados, o realizarlas en invierno.

Para prevenir la palmera contra el picudo rojo es necesario llevar a cabo un tratamiento durante todo el año, mínimo 5 aplicaciones ya que aunque la actividad de la plaga es mayor en los meses más calurosos el picudo rojo resiste mucho a las bajas temperaturas.» (sic).

Como me comenta mi amigo J.A.F. referente a este problema, es una pena por no invertir en el mantenimiento, que su coste sería una cantidad irrisoria en euros, sustituir las muertas costará miles y miles de euros, teniendo en cuenta que estas palmeras han tenido que pasar muchos años para verlas crecer, esta dejadez es dejar que se pierda un patrimonio que es precioso en paisaje y necesario para el medio ambiente.

Me envía fotos del parque Es Freginal del estado en que se encuentran las palmeras de dicho parque, al que me he desplazado, para comprobarlo in situ. Hay muchas afectadas o sea enfermas y las que no lo están en riesgo de contagio. Verdaderamente patético.

Tengo que reconocer que los de la Autoridad Portuaria de Baleares, han reaccionado positivamente en la prevención de sus palmeras, también sustituyendo las muertas, por otras nuevas.

El martes día 23 de Octubre, me di cuenta que en la Plaza de la Parroquia, o sea, de la Constitución, de Mahón, estaban instalando una gigantesca carpa para albergar la XIX Feria del Libro en Catalán de Menorca…conversando con el responsable de la instalación, le pregunté si perforarían los populares adoquines, que están protegidos por Patrimonio (confirmado siempre por los mandamases de Dalt la Sala), contestación negativa por su parte, que no los perforarían para instalar la carpa, cedida o alquilada por Es Castell…en estos casos soy como Santo Tomás, no por su santidad, si no por comprobar si habían hecho agujeros perforándolos, vatuadell cent llamps, la zona de la acera de la Iglesia de Santa María todos los anclajes los habían colocado haciendo agujeros con un berbiquí. En el trascurso de la mañana J.C. que tiene un negocio en esta plaza, me envió una foto, con el siguiente comentario: A la plaça han foradat els adoquins protegits per patrimoni com en 20 anclatges com aquest per col.locar una carpa. No es poden tocar els adoquins per arreglar i que la gent no caigui pérò sí que els poden foradar com un formatge Emmental.

Desde este espacio, espero de corazón que hayáis pasado una buena Festividad de Todos los Santos y hoy recordéis con cariño, que es el Día de Los Fieles Difuntos, a los propios y amigos.

Si vivim ses palmeras tractades veurem i que de una p…vegada poguem caminar per sa plaça sense ensopegar, tropezar en castellano.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gamil.com