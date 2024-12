Tot marxa segons les previsions. Després d’fun estiu calorós hem tengut una tardor generosa quant a pluges i ara el que correspon és una bona baixada de la temperatura. Tot apunta al fet que durant la segona quinzena vendran noves i autèntiques fredorades. La temporada ha començat amb aire fred en tota regla. Dissabte que ve, dia 21, tendrem l’fentrada de l’fhivern a les 10 hores i 21 minuts. Si tot es compleix com indiquen els pronòstics haurem de cercar un bon recer amb temperatura agradable, sense pluja ni massa vent, amb fred a les matinades.

NEU A LA MUNTANYA, PESCADOR ARRACONA LA CANYA. Si fa el temps que correspon, tot anirà bé. Avui tenim lluna plena, ben grossa i rodona, a les 10 hores i 01 minuts a Bessons. Vent encalmat. Som als dies que l'esdevenidor és decidit pels cels. Es fan els comptes de Salomó, que indicaran com serà l'any 2025 en el seu conjunt. La predicció s'efectua a partir de l'observació dels distints fenòmens atmosfèrics que tenen lloc al llarg de cadascun dels dies abans de Nadal. Tot un ritual de regeneració dels dotze mesos.

NEU ADVENTINA, CAUSA RUÏNA. Avui és el tercer diumenge d'Advent. Si hem de fer cas a la tradició popular, no plourà la nit de Nadal i segurament tampoc per Setmana Santa. Tot i això, s’fapropen dies en els quals s'imposarà l’fambient encalmat, regnant la monotonia, amb gelades al matí. S’fhaurà d’fesperar el girant per fer les matances. Sembla que de tradicionals cada any se’fn fan menys. La Lluna Vella que tendrem pròximament no les fa massa recomanables. Millor esperar al creixent per fer porquejades.

A LA VORA, PA I CASSOLA, AL RACÓ, PA I TORRÓ. Convendrà preparar els torrons i les ametles que necessitarem a l'hora d'elaborar tota classe de llepolies nadalenques. Venen dies per fer preparatius del Cap d'Any que pràcticament és a dues passes. La nit ara arriba aviat i els dies més curts de l'any ja són aquí. Som al temps apropiat per a podar, tallar i plantar arbres. Tots aquells arbres destinats a cairats i bigues que es tallen per l'Advent i en lluna minvant no es podreixen i seran de molta durada. Es fa la recol·lecció de taronja.