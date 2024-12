El proyecto de ley de Presupuestos constituye la iniciativa de mayor relevancia política para cualquier gobierno al marcar los objetivos, las inversiones y actuaciones a desarrollar durante los próximos doce meses.

En el ámbito insular y municipal, léase Consell y ayuntamientos, también es la iniciativa de mayor contenido. Pero aprobar las cuentas anuales no es tarea fácil, sobre todo cuando se gobierna en minoría, lo que entraña riesgos y no pocas dificultades. Ganar la votación de investidura no supone, automáticamente, tener garantizada, cada año, la aprobación de los presupuestos.

Pedro Sánchez, en situación de minoría parlamentaria, que gobierna con presupuestos prorrogados, se encamina rápido a un nuevo alargamiento de las partidas contables por segundo año consecutivo ante las dudas por los apoyos de ERC y Junts.

El 1 de enero se prorrogarán automáticamente las cuentas del Estado 2024, que en realidad son las del 2023. En marzo pasado el adelanto electoral en Catalunya provocó que Sánchez diera carpetazo al borrador de Presupuestos para este año que redactaba Hacienda. Ahora se prepara para la cuarta prórroga de los seis ejercicios que lleva en el cargo. Conclusión: aprobar las cuentas constituye la excepción para Sánchez, que cumplirá seis años en la presidencia del Gobierno con más días con presupuestos prorrogados que en vigor.

LA REALPOLITIK

Marga Prohens ha retirado esta semana el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 y el vicepresidente Antoni Costa, por cuya mesa pasan todos los números del Govern, ya está diseñando los mecanismos de la prórroga que garantizará la gestión durante el próximo año.

Harta de los desplantes, exigencias, insolencias y bandazos de Vox, la presidenta Prohens ha hecho de la necesidad, virtud. De la teoría a la práctica, consciente de su situación de minoría en el Parlament y que el partido azuzado por Abascal no es de fiar, la presidenta del Govern practica la realpolitik y pacta con la izquierda lo que aconseja el sentido común.

Vox, que ahora acusa al PP y PSOE de «filibusterismo parlamentario» y califica al Parlament de «barco pirata», demostró falta de fair play al negarse a enmendar el error cometido por el PP en una votación. Hemos entramos en el terreno desconocido de una legislatura con aritmética y geografía muy variables donde el gran tema es el botón nuclear que Prohens tiene a su disposición: la disolución del Parlament y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, situación que nunca se ha vivido en Balears.

ELECCIONES, AHORA NO

La presidenta del Ejecutivo autonómico y del PP balear, cuyas bases -enfadadas y dolidas con Vox- le reclaman que convoque elecciones ya, no contempla este escenario.

Según Prohens, «las elecciones no se anuncian, se convocan». Ahora mismo estos comicios anticipados no interesan a ninguna formación política por la incertidumbre sobre cuál sería el resultado final.

Además, pesa la nueva amenaza que lanza Manuela Cañadas, portavoz parlamentaria de Vox que sigue a pies juntillas las instrucciones que recibe desde la calle Bambú de Madrid, donde está situada la sede central de Vox: «Que recen para que no haya un diputado de Vox que sea fundamental» con la exigencia añadida de que si necesitan el voto del partido verde, reclamarán la gestión de la Conselleria de Educación. Otro órdago.

DE MEDRANO, VOLÁTIL

En el Consell, donde el PP también gobierna en minoría, Adolfo Vilafranca ha aplazado el pleno de presupuestos al no tener garantizado el voto a favor de la consellera de Vox.

En un principio Maite de Medrano, que no ha presentado ningún reparo ni enmienda al proyecto de las cuentas insulares para el 2025 -que suman la cifra récord de 181,5 millones de euros- estaba dispuesta a abstenerse, dado que la orden nacional de Vox para suspender las negociaciones presupuestarias afectaba únicamente a los presupuestos autonómicos. Ello excluía al Consell de esta instucción de la calle Bambú.

Pero la volátil, cambiante y mutable de Medrano ha protagonizado otro cambio de criterio y ahora no garantiza nada al presidente Vilafranca. Todo en el aire y con la puerta abierta a prorrogar los presupuestos prorrogados de 2023, que aprobaron PSOE, Més y Podemos bajo la presidencia de Susana Mora.

SUELO INDUSTRIAL

El retraso que acumula, desde hace más de veinte años, la ampliación del suelo industrial en Ciutadella moviliza a los empresarios que, encabezados por Sebastián Triay Fayas y Lluís Moll, de Mascaró Morera, convocan a todos los afectados.

En 2005 el Ayuntamiento de Ciutadella aprobó la ampliación y usos del suelo industrial. No se ha hecho nada.

El martes, en el hotel Sagitario, se decidirán las actuaciones a realizar. ¿Conseguirán Triay y Moll desencallar el proyecto o Ciutadella seguirá sin suelo industrial veinte años más?