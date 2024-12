Ha començat l’hivern. La nova estació ja funciona des d’ahir al matí. Si avui no us toca la rifa, pensau que hi ha un proverbi ridícul que assegura que els doblers no fan la felicitat. Això sí, ajuden a calmar els nirvis. La grossa us pot tocar de moltes maneres. Avui tendrem el quart minvant de la lluna a les 23 hores i 18 minuts de la nit a Balança. Diuen que fins que no arriba Nadal sembla que no ho és de veritat. Ens durà temps assolellat i no massa fred que, si s’acaba complint, perjudicarà el camp i les persones.

LA BUGADA DE NADAL, S’EIXUGA AL FUMERAL. Dimarts, vigilia de Nadal, és Sant Delfí i el dimecres, 25 de desembre, se celebra la festivitat considerada en els refranys meteorològics com una de les més fredes del calendari. Quan Nadal cau en dimecres té bona fama entre els agricultors i ramaders de ser un any molt productiu. En aquest temps es feia bugada i es netejava la roba. La segona gran bugada es feia al febrer. Dijous serà la segona festa de Nadal. Aquest dia és Sant Esteve, el rei de la segona festa, patró dels cavalls i protector dels amnèsics. PER NADAL L’INDIOT; I PER PASQUA, EL XOT. Nadal també és temps de dolços com les neules, els torrons i els fruits secs. Temps d’excessos gastronòmics. Divendres, dia 27, és Sant Joan, el de les purgues en gran. L’evangelista, a més de protegir de calabruix, és patró dels gremis d’escriptors, astròlegs, poetes i reporters. Els capvespres començaran a créixer tímidament. És el desembre un mes d’olor de fum i horribles llumets de Nadal a l’arbrat urbà. Vigilau que els sembrats no facin l’advent. LA CANA ENGANA I LA DENT MENT. L’arribada de l’hivern fa retornar els dies grisos i les nits obscures. L’any s’apropa al final. Ara la terra dorm, la natura ha entrat en repòs i la vida sembla que se suspèn. Els pronòstics consultats diuen que enguany no farà un hivern massa fred. Tampoc podem oblidar que aquesta és l’estació de les pluges i el vent, especialment el de tramuntana. Dissabte que ve, dia 28, alguns mitjans de comunicació -no tots, per sort- s’encarregaran de recordar-vos la festa dels Sants Innocents, que són molts i viuen tan contents.

Resistiu. Bon Nadal.