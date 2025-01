No descobriré res explicant que des del tancament de sa residència, l’antic hospital Verge del Toro, els carrers del seu voltant han perdut vida. Algun establiment de restauració queda encara ben viu davant l’edifici en reforma paralitzada, però res té a veure amb la proliferació i oferta que hi havia quan les seves plantes eren ocupades per pacients i visitades per metges, connectades per aquell ascensor emblemàtic, de disseny clàssic i funcionament rudimentari, que no sé si encara hi és o l’han traslladat al Museu.

Aquesta reducció del ritme vital del barri és inevitable mentre no s’activi una activitat substitutòria. No obstant això, per no agreujar aquesta sensació de decadència no aniria malament prendre mesures com tenir ben atesos els ornaments propis de les obres, com les tanques metàl·liques, o ser curós amb l’estat de les voravies. Una avaria a la il·luminació dels carrers és una passa més cap a la categoria de barri fantasmagòric.