Diuen que «Sant Sebastià les festes se’n va manar, menys la Candelera que va darrere». Aquest dilluns, arriba l’advocat contra la pesta. Dimarts serà el torn de Santa Agnès, i una hora més de sol confirma la dita. La lluna se situarà al quart minvant a les 21 hores i 31 minuts a Escorpí. Fredor i brusca. Dimecres és Sant Vicenç, patró dels vinaters i del qual pronostica el refrany que «Sant Vicenç xalest, acaba l’hivern prest». Dissabte, dia 25, serà la Conversió de Sant Pau, molt arrelat dins els costums del mes de gener.

SANT SEBASTIÀ, EN EL MES DE GENER, NO SE SEPARA DEL BRASER. L’allargament del dia, que representa el retorn del sol vivificador dels conreus i portador de vida és una de les idees que més han captivat als agricultors. Durant el cap de setmana la durada solar s’estableix en 9 hores i 41 minuts. Així i tot, els dies encara són molt curts i els jornals del camp, de sol a sol, no són suficients en aquesta època de l’any. És també un mes en què no sortia a compte llogar jornalers, perquè es fa de nit molt aviat i es treballava poques hores.

EL GENER JA TÉ UNA HORA TOT SENCER, I LA VELLA QUE HO VA COMPTAR, UNA I MITJA EN VA TROBAR. Se sap que «pel gener així que matineja, ja vespreja» i que «feina de gener no la canviïs per diners». En els almanacs antics sempre apareixen a les il·lustracions d’aquest mes persones escalfant-se a la vora del foc. Un remei clàssic per a llevar-se el fred de gener és la xocolata calenta, que ens alleugerirà un dia fred o plujós de gener. Es tracta d’un menjar imprescindible.

EL MILLOR FEMER, EL DE LA LLUNA NOVA DE GENER. Per a gaudir d’aquest deliciós glopet de xocolata en tassa, qualsevol dia de l’any és bo. Prové de les Índies i es pot menjar a tota hora. Combinat amb taronja resulta realment deliciós. Els agricultors anomenen humorísticament el fet de portar fems a l’hort com a «dur-hi xocolata». Un fang molt útil com a fertilitzant. Antigament, es donava un gran valor al fem per a adob i la lluna nova de gener era la millor per remenar i apilotar el femer. No la tendrem fins dia 29. Convé esperar a fer aquesta feina.