Me estoy dando cuenta de que últimamente colapsa todo en la ciudad de poniente, la limpieza (que teóricamente se había mejorado, según algún concejal) parece que está bajo mínimos, no solo no llegan a todas las calles y urbanizaciones con la frecuencia que se desearía, sino que además hay serios problemas con los contenedores, en algunos caminos y calles de urbanizaciones hace semanas que hay los mismos enseres tirados por el suelo, en la propia Contramurada muchos de los contenedores están rotos y a partir de la tarde o incluso antes, zonas como Plaza de Artrutx se llenan de basura acumulada junto a los soterrados... que la jardinería ha sido un auténtico desastre este último mes (más incluso de lo que es habitual), ofreciendo imágenes vergonzosas, no es ningún secreto... tardan lo que no está en los escritos en adecentar todo, desde una simple rotonda a un parque y no hablemos de algunas urbanizaciones, en algunas de estas urbanizaciones pasan lo justo y se van dejando tras de sí calles sin hacer o a medias, pero seguimos, qué soluciones se han aportado durante estos 7 años de gobierno en lo referente a aparcamientos?

Claro, culpamos a la masificación pero tampoco hacemos nada para filtrar el enorme tráfico que soporta el centro, desde la entrada por el camí de Maó hasta la plaza de Es Pins es un continuo caos el trajín de coches y es que, no hay aparcamiento ni soluciones a la vista... miren que hay sitios disponibles y solares a las afueras de la ciudad, junto a la perimetral por ejemplo, para hacer parkings provisionales aunque sea, pero nada... nada de nada, esta es el eslógan de MÉS per Menorca, «res de res», prohibir y ya veremos. Un desastre de gestión, de planificación y de todo, peor es imposible hacerlo, y espérate que ahora viene Sant Joan sin la seguridad de saber qué sucederá con la limpieza viaria reuniéndose cinco días antes de que empiecen las fiestas, un absoluto caos y un desastre para la imagen turística y el bienestar de los ciudadanos.