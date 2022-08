Dilluns dia 25 de juliol vaig llegir a «Es Diari» una entrevista que van fer al Sr. Agustí Jansà, on diu coses interesants sobre el canvi climàtic, personalment els que tenim més de 70 anys ja vam viure sa neuada de l’any 1956. També aquells anys van passar diluvins, amb la riada, durant 3 dies van passar animals morts.

Aquells dies van viure una situació anormal on van caure 1 metre de gruix de neu a alguns indrets. Si bé vam tenir la sort de què hi havia poca circulació de velos, carros, carretons, alguna moto i qualque cotxe. Per cert que llavors no podia haver-hi mobilitat fins que no es va fondre la neu, el que es clar era una època diferent i singular en tots els sentits. Probablement la majoria de persones no sabíem que eren els gasos contaminants CO2. El que sí hi havia i es coneixia era el codi de circulació.

Per conduir un cotxe i una moto havíem de treure un carnet, malgrat alguns l’aconseguien «de fogassa». El codi de circulació fa molts anys que és d’obligat compliment, unes lleis i normatives, naturalment on la policia els ha de fer complir. Segons les normes relatives a la protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions es diu que:

- Es prohibeix renous innecessàries per un mal ús.

- L’escapament de gasos ha d’estar dotat d’un dispositiu silenciador.

- Resta prohibit forçar les màquines del vehicle a motor, acceleracions innecessàries que produeixen renous molestes.

L’ajuntament va elaborar aquestes normes restrictives però segur que hi ha lleis superiors que són més severes.

Les normes són molt clares, però les autoritats no les fan complir.

Fa uns anys em van informar que durant un temps van fer sonometries i controls on no es salvava cap infractor. Resulta que ho van deixar de aplicar-ho.

Mentre uns es postulen com a defensors de Menorca reserva de la biosfera i tenen cura en no contaminar, uns irresponsables reguen Ciutadella de gasos contaminants que emeten a l’atmosfera. Açò és coherent? Que opina el Sr. Jansà? On són les normes relatives a la protecció de l’atmosfera? Podria contestar a aquesta pregunta el conseller de Medi Ambient?

Després de reunir 300 firmes signades de diferents persones, enginyers, farmacèutics, etc... ens vam entrevistar amb el Sr. Servera regidor de l’Ajuntament i el Sr. Juaneda, conseller de Medi Ambient. Perquè la salut del medi ambient i la salut de les persones s’ha de prioritzar.

Em vull despedir amb un aire fresc, el passat 27 de juliol vaig esser a l’hospital Mateu Orfila esperant unes hores a sa meva dona. Em passejava per defora i vaig trobar un jove maonès amb una moto de gran cilindrada, que esperava la seva mare amb la moto engegada a ralentí, però no feia renou. Jo li vaig preguntar: «Tu no li has llevat es silenciador?» ell em va contestar: «No, no vull molestar la gent amb més renou del compte.» Jo li vaig dir: «Que bé, si tots els joves de Ciutadella estiguessin conscienciats d’aquesta manera.»

Si volguéssim, podríem anar per tot sense molestar a ningú, però a l’inrevés amb la màxima xuleria fan el màxim de renou amb el vist i plau de la policia i la resta d’autoritats.