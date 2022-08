El nostre pare té 84 anys i va patir una caiguda el passat dimarts, al Castell de Sant Antoni de Fornells. Envoltat de família, amics i gent que ens va donar un cop de mà i a la que volem agrair la seva ajuda, empatia i sensibilitat, el servei d´ambulància el va recollir i el traslladà a l’Hospital Mateu Orfila, on entrà a les 23:15 h. No va ser fins les 05:15 h. de la matinada que el servei d´urgències de l’hospital el va fer entrar i procedí el metge a suturar la ferida, amb 12 punts, i curà les diverses ferides que s’havia fet per tot el cos.

L’espera des de les 23:15 a les 05:15 va ser inhumana. Assegut a una cadira de rodes, alternant la sala d’espera, el passadís i l’altra sala contigua, el seu cos dolgut per la caiguda va aguantar com va poder en aquella postura, amb resignació, cansament i impotència. No érem els únics, clar que no. La sala a vessar de gent que duia hores i hores esperant. Una noia vomitant que a les 00:30 ens deia que portava des de les 20 h. pels passadissos. No érem els únics, ni van pretendre en cap moment tenir un tracte privilegiat ni que ens passessin davant de ningú. Només ens semblava indignant aquelles condicions concretes del pare desesperant-se, canviant de postura, intentant aguantar el cap perquè la son el guanyava i li era impossible dormir-se, molest per les ferides, sense poder descansar gens ni mica...i les condicions generals, cadascuna de les persones humanes presents, amb el seu patiment. No volem aquesta atenció, aquest tracte, ningú se’l mereix. Ni es papà ni ningú. Si a Menorca tenim una població que dobla el seu nombre a l’estiu, amb la quantitat de visitants que tenim, la sanitat ha de respondre, contractant més personal, obrint sales noves i ampliant recursos a Urgències i altres serveis. No és pot dir un servei d’Urgències a un servei que tarda 6 hores en atendre i alleugerir la gent del seu dolor. No tenim res a dir del tracte rebut. El personal que vam trobar en tot moment va ser correcte. La nostra crítica (que van fer per escrit al full de queixes) és al sistema deficient que la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears permet i que els mesos d’estiu és un sistema tercermundista, simplement perquè no arriba a cobrir les necessitats i esdevé insuficient. Permetre aquesta massificació turística tan extrema, que col·lapsa els serveis de la nostra petita Illa, que satura allò que és bàsic i no posar remei és d’una irresponsabilitat suprema. Demanem a la Conselleria de Sanitat de les Illes Balears una mica més de competència i que cobreixi les necessitats reals a l’estiu per rebre una atenció digna.