Després d’esperar a final d’estiu perquè davalli la pressió i massificació de la nostra illa, hem anat a nedar a les set del matí al Caló Blanc (Sant Lluís).

Quina ha estat la nostra sorpresa, quan a la baixada, hem trobat proves de l’incivisme de la gent (bòtils, llaunes, mascaretes, papers...). Si Menorca és reserva de la Biosfera, s’haurien de preveure i mantenir, sobretot a l’estiu, mesures de conservació. No hi ha al pàrquing ni un contenidor de fems, per tant, cada dia s’hauria de netejar.

La nostra major sorpresa ha estat que fins i tot han llençat darrere de les parets seques gran quantitat de deixalles.

Hi ha d’haver un vertader compromís per preservar el nostre territori, no sigui que amb la deixadesa «matem sa gallina dels ous d’or».