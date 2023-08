Com ja vaig dir a l’anterior carta a principis de juny d’aquest mateix any, vaig patir un greu accident de trànsit, vaig estar una hora aproximadament esperant l’ambulància, em van traslladar a l’hospital Mateu Orfila de Maó, i després de fer-me tota una sèrie de radiografies, tac amb contrast sense (protocol politrauma) el diagnòstic que em donen és «no tens res romput» (tinc les radiografies fetes d’aquell dia i no m'estranya!, molt mal fetes i projeccions incompletes) els demano que he de fer, però a la vegada molt estranyat pel mal que tenia a les dues extremitats inferiors, i diuen que quedaré unes hores en observació i cap a casa, o que si vull, puc demanar alta voluntària i m’estalvio l’espera, com hi havia el meu germà amb la família (nens petits) vaig decidir demanar l’alta voluntària per estalviar l’espera.

Al dia següent desperto a casa amb un genoll tres vegades el seu tamany, truco al 061, venen a buscar-me i ara ve la sorpresa, perquè quan va venir l’ambulància eren les 7.45 (acaben a les 80.00) aproximadament i clar, el torn «saliente» si ha de portar-me a Maó suposa una hora d’anada més una de tornada, però no passa res, només és un genoll que ha d’entrar a quiròfan urgent, i una vegada jo era a dins a l’ambulància, van passar per la seva base a fer el canvi de guàrdia amb mi a dins, se suposa que aquesta «maniobra» està autoritzada per coordinació del 061, aquests vehicles porten «trakers» dispositius gps, i a l’entrar a urgències de l’hospital, directes a fer radiografies (estaven tan mal fetes les radiografies del dia anterior, que no servien per res) i amb la primera projecció que van fer, van veure lo malament que estava la ròtula de la cama esquerra, directe a quiròfan!

Ara fa dues setmanes que he començat rehabilitació, dilluns i dimecres de 15 a 16 cada dia ve una ambulància a buscar-me, cap problema. Ja fa un mes i mig o més, que els dimarts i dijous he de ser a les 8 del matí a cures de cirugía de l’hospital Mateu Orfila, aquesta és la «odisea 2» he de telefonar a infosalut cada dos dies per demanar cita telefònica amb la meva infermera perquè ella enviï el correu electrònic sol·licitant l’ambulància i després la central de les ambulàncies em truca a mi per confirmar-la, cada dos dies al telèfon d'infosalut em qüestionen que aquesta no és la manera correcta de sol·licitar l’ambulància, em pasen a la central del transport sanitari i clar, jo no puc sol·licitar la «meva» ambulància i han de tornar a passar-me amb infosalut, a tornar a qüestionar que no ho estic fent bé, però tampoc em donen cap solució, els dic que porto un mes i mig fent-ho així i cap problema fins aquestes últimes setmanes, m’agradaria poder demanar a tota aquesta gent que estan a centrals de telefonia informant (en teoria) de temes de salut el seu C. V.

Ja he quedat sense poder anar a fer les cures dos dies, això no és pot permetre!

P.D. també dir que fins que no em vaig emprenyar no van veure’m l’avulsió (fractura) que tenia al cap del peroné dret, queixant-me des del primer dia però no em feien cas.