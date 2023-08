S’estiu passat vaig fer una visita a sa Cova de s’Aigua i me vaig endur una decepció perquè no la vaig poder fer en català, tot i que a sa web a on vaig comprar ses entrades hi posava que sa visita era en català/castellà. I vaig omplir un full oficial de reclamacions per queixar-me d’aquest fet.

Aquest estiu una familiar em va comentar que havien fet una visita a sa Cova i vaig pensar que miraria quina oferta hi havia de visites i en quines llengües. Avui ho he mirat i he vist que s’ofereixen visites en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès, sa qual cosa crec que és una millora respecte de l’any passat, perquè així queda ben clar en quina llengua es farà cada visita i cadascú pot triar sa que vulgui. Ara bé, sa sorpresa, i indignació, ha estat quan he vist quantes visites es feien en cadascuna de ses diferents llengües: cada setmana es fan 38 visites en castellà, 14 en anglès, 3 en francès i 1 en català. S’ús des català va baixant amb cada any que passa, ja fa anys que es diagnòstic és ben clar (així ho afirmen els especialistes que investiguen temes lingüístics): es català es troba en procés d’extinció, de desaparició, i amb actuacions com aquesta no es fa res més que contribuir a accelerar i consolidar aquest procés que sembla que no té aturador. Aquest és es respecte que es mereixen els menorquins que volen fer aquesta visita en sa seva llengua, sa que és pròpia d’aquesta terra? Tan baixa és s’afluència de turistes de parla catalana que només fa falta oferir una sola visita setmanal en aquesta llengua? Si es futur de sa nostra llengua depèn d’accions com aquesta no és gens esperançador, al contrari, es preveu ben magre.