Ante varias noticias publicadas en este medio relacionadas con posibles vertidos de aguas fecales o residuales en el municipio de Sant Lluís, desde el Ayuntamiento, Área de Medio Ambiente y Urbanizaciones, vemos la necesidad de aclarar lo sucedido.

En fecha 21/07/23 se publicaba en este medio la noticia «Un vertido de aguas fecales obliga a Cerrar la Playa de Punta Prima» cosa que es falso, esta noticia publicada en el Menorca la redactó un periodista de la agencia EFE. Este mismo periodista se puso en contacto conmigo y yo, como responsable del Área, le informé que se había izado bandera roja por tormenta eléctrica ya que el técnico del ayuntamiento, como coordinador de playas, se había puesto en contacto con la empresa Marsave (salvamento de playas) y se había tomado esa decisión. Este mismo periodista en su crónica afirmó que la información le había sido proporcionada por los socorristas de la playa, pero estos, según informe remitido al Área niegan cualquier tipo de declaración, además los resultados de muestras de aguas de baño de unos días posteriores dieron como resultado que el agua era apta para el baño. Da la sensación que el cerrar una playa por tormenta eléctrica no vende.

Unos días antes el 23/07/23 y sin que haya aparecido noticia publicada o denuncia del GOB, se nos informó de un posible vertido de aguas fecales en el Calo D’en Fust; inmediatamente nos personamos y detectamos un vertido de un establecimiento hotelero de la zona, nos pusimos en contacto con el Servicio de Proyección de la Naturaleza (Seprona) citándonos en la zona para averiguar lo sucedido, que resulto ser un fallo en los sistemas de evacuación por bomba de una fosa séptica, comprometiéndose el establecimiento hotelero a solucionar con máxima urgencia y a instalar dispositivos de seguridad para evitar nuevos vertidos. Estos fallos en los equipos son fortuitos e involuntarios.

El 01/07/23 se publicó la noticia en el Menorca «El GOB descubre una tubería privada que vierte aguas residuales en Cap d’en Font». Al ser conocedores de esta denuncia nos personamos inmediatamente, descubriendo una tubería ubicada en zona publica, nos pusimos en contacto con el Seprona citándonos en el lugar, tomando muestras de agua para ser analizadas, y al tener los resultados unos días después nos personamos nuevamente en el lugar del vertido, el Seprona, Inspector y técnico de Medio Ambiente, Aguas Sant Lluís con el gerente, técnicos y una cámara especial para ser introducida en la tubería. El resultado ha sido que es una tubería de evacuación de aguas pluviales que según la propiedad lleva instalada hace más de 30 años y que coincidiendo con las intensas lluvias que cayeron en Sant Lluís por esas fechas evacuó el agua de lluvia de la zona de acceso a un sótano situado en la parte baja de la edificación, se realizaron ensayos que demuestran la veracidad y que fueron inspeccionados en todo momento por los agentes del Seprona y Medio Ambiente municipal.

Por último, hoy 15/09/23 vuelve a publicarse en el Menorca «Localizadas más tuberías entre las rocas de la zona de chalés de la costa de Sant Lluís» donde «El GOB anima a dar el aviso cuando se detecten charcos de aguas residuales». Desde el ayuntamiento también animamos a que se nos informe de la ubicación de estas tuberías, este equipo de gobierno es el principal interesado en evitar estos vertidos y pondrá a disposición a los técnicos y medios disponibles, así como también la máxima colaboración con los agentes del Seprona para evitar que se produzcan vertidos en el medio natural.

Ahora bien, no nos parece correcto la ligereza en la denuncia sin tener la certeza que el vertido es de aguas residuales o fecales, hasta que no se ha verificado y analizado existe la presunción de inocencia. Con estas declaraciones no negamos la posible existencia de la instalación de tuberías que evacuan aguas residuales, el municipio tiene todavía algunas urbanizaciones sin red general de alcantarillado que pueden haber propiciado que algunos incívicos instalen estas tuberías y que con la ayuda ciudadana podamos descubrir y actuar en consecuencia.

Además, recordar que el ayuntamiento es la administración más próxima y está al servicio de la ciudadanía para realizar trámites, consultas, gestión de diferentes áreas y servicios, y recepción de denuncias, no solo para venir a solicitar subvenciones.

Agradecer a la Guardia Civil, y en este caso al Seprona su profesionalidad y diligencia por su investigación, es muy fácil denunciar o comunicar vertidos de aguas fecales o residuales sin tener la certeza que realmente lo son.

También agradecer la colaboración y predisposición de Aguas Sant Lluís, siempre dispuestos a colaborar, sus conocimientos y equipos son fundamentales para esclarecer este tipo de incidentes.

(*) Pedro Tudurí Mercadal es primer teniente de alcalde y concejal de las áreas de Medio Ambiente y Urbanizaciones del Ayuntamiento de Sant Lluís