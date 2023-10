El 05/9/23 me dieron el alta de la sección de traumatología del Hospital Mateu Orfila donde estuve ingresado desde el 30/8/23, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo humano de médicos, enfermeras, auxiliares, etc, que me atendieron durante mi estancia, se lo agradezco de corazón.

El ingreso se produjo a consecuencia de fuertes dolores en la zona lumbar desconociendo su causa, fuimos a urgencias del hospital y la doctora de guardia decidió sacarme una radiografía de la zona afectada (lo que se lo agradezco muchísimo), y observó que todas las vértebras de la zona lumbar estaban fracturadas, además de tener el resto de las vértebras aplastadas. Esto era a consecuencia de tenerme «aparcado» cinco meses en lista de espera sin ningún seguimiento o control, durante este tiempo estaba en la sección de medicina interna. Lamentablemente, la inoperancia o incompetencia me ha arruinado la poca vida que me queda y desde aquí quiero hacer una llamada a la reflexión de la ciudadanía en general, por una parte, observamos el despilfarro político al que estamos sometidos y de otra, referente a la sanidad pública que después de una vida de trabajo pagando impuestos, nos podemos encontrar con una desagradable situación de abandono.