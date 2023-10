Som veïns del casc històric de Ciutadella i dies enrere ens vam dirigir a la nostra companyia de telecomunicacions perquè ens instal·lessin fibra a casa nostra, situada al carrer dels Dolors. La companyia telefònica ens va comunicar que no era possible fer la instal·lació, ja que estàvem en el casc històric i que l’Ajuntament tenia prohibit fer instal·lacions aèries a conseqüència de l’elevada restricció que marca el pla especial de protecció del conjunt històric. Que era un conflicte de temps i que actualment es troba en via morta.

Ni uns ni altres es posen d’acord per solucionar aquesta situació. Els que residim al casc històric de la ciutat ens trobem de manera habitual amb problemes per poder comptar amb un servei d’Internet a través de fibra òptica.

Entenem que s’ha de protegir el casc històric i som partidaris de que la vigilància i policia de la norma sigui exhaustiva, però no entenem que mentre es busquen les solucions no es deixin passar uns cablejats «mínims» que acompanyarien els molts altres cablejats elèctrics i telefònics ja existents que hi ha al casc històric. L’objectiu és que tots els habitants del casc històric puguin accedir a Internet en les millors condicions, ja que es tracta d’un servei essencial per accedir a múltiples béns i serveis.

Actualment, Internet s’ha convertit en una infraestructura tan bàsica per a l’exercici dels drets de la ciutadania com ho pugui ser l’electricitat i la telefonia, i per això, és indispensable que l’accés es pugui fer en les millors condicions i de manera igualitària.

Cal recordar a l’Ajuntament (i les companyies de telecomunicacions) que tenen l’obligació de resoldre els problemes de la ciutadania, i no aparcar-los indefinidament, i dit tot i això, no és raó per quedar-nos de braços plegats.

Cal buscar alternatives i oferir solucions en una qüestió que afecta moltes persones, comerços, les pròpies administracions locals i insulars, negocis, etc. La seva solució afavoriria el desenvolupament econòmic i de ben cert que és una condició necessària i indefugible per al normal desenvolupament del nostre dia a dia.

Gràcies i esperem canvis aviat.