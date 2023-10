Me tomo las molestias oportunas en publicar esta carta porque creo que el caso lo merece y para que se puedan evitar ciertas cosas que, cuando se tiene voluntad, se pasan por alto; porque creo que este asunto forma parte de la buena convivencia y el trato con los vecinos del centro histórico, que tenemos ciertas dificultades en aparcar nuestro vehículo, tal y como me expresaron compañeros del gremio posteriormente.

Fue el Viernes 23 de Junio cuando fui a dejar mi coche momentáneamente debajo de casa, en la zona de carga/descarga de la costa Deià, junto al banco Santander.

Es un carga/descarga que, a pesar de que está reservado para esos vehículos de transporte, hay una franja que indica un horario (de 7.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30h). ¿Qué significa este horario? ¿Se puede parar/estacionar fuera de ese horario? La respuesta que me dieron en comisaría fue que NO, está reservado para vehículos autorizados. ¿Cuáles son esos vehículos? Entiendo que ambulancias, policía...¿quién más? Básicamente porque hay varios metros disponibles para aparcar en ese carga/descarga.

Ese día dejé el coche ahí por necesidad, ya que el parking del Freginal estaba cerrado por actividades infantiles de Sant Joan y las pocas plazas de zona verde estaban ocupadas, pero tanto yo como más vecinos de la zona lo hemos dejado fuera del horario estricto de carga/descarga (y lo seguimos dejando) y en casi tres años que llevo viviendo aquí, no había visto que multaran a nadie. Incluso los coches han pasado la noche entera aparcados sin problema (y la siguen pasando).

Bien, pues ese día el agente M050089 decidió que no era justo que una vecina con tarjeta verde (es decir, claramente residente en el centro) y fuera del horario estricto de carga/descarga (hora de la multa 19:38h) estacionara el vehículo en dicha zona y decidió multarme. Eran las 20:15h aprox. cuando volvía a coger el coche y mi sorpresa al ver la multa es que había más coches estacionados y el único multado era el mío, entiendo que fue porque habían llegado después de que el agente se fuera ya con los deberes hechos.

Fui a aparcar el coche debidamente y al volver a casa caminando, en el Freginal había dos agentes de Policía Local a los que les conté el caso y les pregunté si correspondía la multa. Me dijeron que ahí no se puede estacionar en ningún horario pero que con los vecinos y fuera del horario que marca la señal, se suele hacer la vista gorda, a no ser que cree inconvenientes a ambulancias o algo por el estilo. Una respuesta de lo más cabal y cordial.

Mi más irónica enhorabuena al agente de policía si esa falta de empatía le hizo sentir orgullo en algún momento. Lo curioso del asunto es que los días posteriores me fui fijando (veo todo el carga/descarga desde mi casa) y no hubo ni una sola multa más.

Por supuesto, cuando recibí la notificación fui a pagar la correspondiente multa de 40€, ya que te bonifican con un goloso descuento del 50%.

Solo espero que esto lo lean los vecinos de la zona para que no les pille por sorpresa si algún día se encuentran la multa y también tengan constancia la Policía Local y Ayuntamiento de Mahón que, a pesar de hacer su trabajo de forma excepcional, este caso en concreto no creo que fuera justo y menos aún teniendo en cuenta, como mencionaba, que el parking del Freginal estaba cerrado.