Acab de llegir as diari, sorpresa! «Las inmobiliarias tienen a la venta parcelas para hacer más de 500 chalés» i supòs que amb les seves respectives piscines.

I ho faran perquè Menorca ja no ès dels menorquins! Fa pena, molta pena que la gent d’aquí no pugui accedir a una vivenda digna, noltros no volem piscines «tenim la platja».

Tampoc m’agrada que apugin els rebuts d’aigua i els bitllets d’avió. Per què no ho fan a l’estiu tot això?

Vaig d’un tema a l’altre... però és que aquests temes juntament amb altres més m’indignen! I no fem res, però... anem, anem votant a qui no estima la nostra terra.