Atès a les darreres notícies i declaracions aparegudes als mitjans, arrel de la participació de l’Avarca de Menorca als 1/16 de final de la CEV Challenge Cup, que l’enfrontarà al conjunt azerbaidjanès de l’Azerrail Bakú, la Junta Directiva del Club ha cregut convenient emetre per als nostres socis i seguidors el següent comunicat.

Tot i que el pavelló municipal de Ciutadella presenta les mancances que tots coneixem des de fa tant de temps i que donat el cas, poden suposar un greu entrebanc per a la celebració d’un partit oficial, ja sigui de la Superliga Iberdrola o de la pròpia CEV (pel que ja s’estan avaluant solucions) aquesta no ha estat la causa principal que ens ha empès a acordar el jugar els dos partits de l’eliminatòria europea a la capital d’Azerbaidjan, extrem al que finalment s’ha oposat la confederació europea. Si més no aquest cop estem convençuts de que la reparació de la malmesa coberta del «poli» es resoldrà en els pròxims mesos, segons ens han informat directament des de la nova regidoria d’esports de l’Ajuntament de Ciutadella.

Sinó que la causa principal de l’acord entre el club asiàtic i el nostre, ha estat sobrevinguda per les informacions que ens han arribat des de la Direcció General d’Esports del Govern Balear, sobre la dràstica reducció del pressupost que la Fundació de l’Esport Balear (depenent d’aquesta Direcció General) dedicarà al patrocini dels equips de la màxima categoria de lligues no professionals de les nostres illes, per aquesta temporada 2023/24. Informacions que ahir van ser confirmades al diari «Menorca» pel seu director general, Joan Antoni Ramonell, tot i amb l’ambigüitat pròpia dels polítics quan han de parlar d’alguna cosa seva que saben que no està ben feta.

Perquè la veritat és que el que diu realment, és que la seva intenció és que el pressupost de patrocini de la CAIB destinat als equips de la màxima categoria de lligues no professionals, que la passada temporada 2022/23 va ser de 800.000€ a distribuir entre els 16 clubs d’aquest nivell que hi havia a totes les illes (enguany segurament seran més), es reduirà fins als 500.000€ com a molt, de cara a la present temporada 2023/24. Son uns 300.000€ com a mínim de retallada, un 37,50% manco respecte de l’anterior exercici. I això com diem, a distribuir entre els que ara segurament seran més clubs, donats els ascensos i permanències.

Tot això sense que ni el director general ni ningú, hagi manifestat cap raó o causa objectiva que obligui o recomani desfer el camí, la feina i els projectes que durant tants anys, a base d’un esforç titànic en la majoria dels casos, hem anant realitzant els clubs de la nostra comunitat i que més estem sotmesos a la màxima exigència, com són les competicions de més alt nivell de tot l’estat. Creiem que sí va tenir una causa objectiva per exemple, l’anterior reducció del pressupost provocada per la crisi financera del 2011, o la que podria provocar una altra pandèmia.

Però el fet que realment és desconcertant, és que es planeja aquest atemptat contra els clubs mentre es constata que el Govern Balear comptarà per al 2024, amb el major pressupost de la seva història o ben a prop. I amb aquest marc que es presenta a la CAIB, resulta que la primera mesura de la nova Conselleria de Turisme, Cultura i Esports és atacar directament a la línia de flotació dels clubs esportius que més exigits estan? Sense cap objectivitat? Sols amb algun feble argument que comença amb la paraula «probablement», per realitzar una retallada efectiva que d’un any a l’altre, pot arribar a ser de més del 50% per a alguna entitat?

Diu la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears, que està ben publicada a la mateixa web de la Direcció General d’Esports, al seu article 8è anomenat «Competències del Govern de les Illes Balears», apartat 1, punt l), que «correspon a l'administració esportiva del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les seves competències, fomentar l’esport d’alt nivell i d’alt rendiment». I creu ningú realment, que aquesta reducció indiscriminada i injustificada que es planteja del pressupost dedicat al patrocini dels clubs de major nivell de les illes, quan hi ha més recursos que mai a la nostra comunitat, és la millor manera d’exercir les competències que els hi assigna la llei? Està clar que no.

És per això que sense entrar en més detall de les declaracions i intencions vessades pel director general als mitjans, de les que se’n podria parlar prou més, des del nostre club hem començat a prendre decisions encaminades a suportar, un cop més, les bandades provocades per aquesta deriva tan injustificada. La primera de les quals ha estat intentar minvar les despeses d’una eliminatòria europea, que tot i els ajuts parcials que s’hi dediquen provinents de la convocatòria específica de la CAIB, no deixa de ser un cost afegit per a la nostra entitat i que en el cas de la de Baku, pot arribar a superar els 7.000€.

Perquè està clar que si com hem dit, qui té les competències en el foment de l’esport d’alt nivell no exerceix la seva responsabilitat si no al contrari, el perjudica notablement, poc en quedarà d’equips o clubs com el nostre. Més a una illa com Menorca, lluny dels grans estadis i palaus d’esports que acullen a grans empreses i milers de persones a ciutats amb poblacions vint vegades majors.