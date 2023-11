Siempre se dice que la ignorancia es atrevida, puede que estas letras pequen de ello. Hoy, 20 de noviembre, me he desplazado a Mallorca. La vuelta la he realizado a las 13:55 horas, en un vuelo Iberia, operado por Air Nostrum (IB8480). A las 13 horas había un vuelo previo (vuelo Iberia, operado por Air Nostrum, IB8498) que, sin estar anunciado su retraso, ya llevaban una hora de ello. No había nadie en el mostrador de la puerta anunciada para su embarque y, siendo ya la hora de hacerlo en el vuelo de las 13:55, sus pasajeros se han acercado al mostrador de ese vuelo. Me ha sorprendido que se les indicara que no podían embarcarlos, y eso que a mí me ha parecido que no eran muchos los que lo solicitaban, ni éramos tantos los que estábamos embarcando. Mi sorpresa mayor ha sido que el vuelo de las 13:55 (IB8480) ha despegado con, aproximado, un tercio de su capacidad, tal como se aprecia en fotografía adjunta. No he entendido que no se alojara en ese avión a quienes han quedado en tierra, con noticias varias en cuanto a la hora estimada de su probable salida, … y ya llevaba una hora de retraso.

Siempre lo mismo, poca atención al usuario, pocas facilidades, y ninguna flexibilidad. Dentro de mi ignorancia, sí recuerdo que en los mostradores en donde nos identificamos con las tarjetas de embarque, en lo que concierne a vuelos interislas, y en otros también, esa opción de cambio al momento de vuelo era habitual, quizás ahora está prohibido, no lo sé. He sentido que han engañado a quienes, insisto, han quedado en tierra.