Vaig cometre ‘malescriances’ i per açò fa estona que visc al Centre Penitenciari de Menorca, a l’hotel de la carretera de Sant Lluís. Com he tingut, i tenc, molt de temps per jo, he pogut pensar i reflexionar molts aspectes de la vida. També he conegut a persones que m’han ensenyat molt.

Vull agrair, de tot cor, a tots els tècnics del Centre Penitenciari de Menorca el temps i dedicació que m’han dedicat i també el que m’han ensenyat. Una d’elles ha estat l’oportunitat de conèixer l’Associació Menorca para Todos i poder col·laborar, amb es seus voluntaris, en un munt d’activitats en les quals he tingut l’oportunitat de conèixer i mostrar-me un món que no coneixia, o millor dit, no ho volia veure, m’estimava més no veure’l. I açò que ho tenim ben a prop. El de les persones amb diversitat funcional.

El que m’ha aportat Menorca para Todos és inexplicable. He après molt i he conegut a moltes persones amb diferents necessitats, el que m’ha fet pensar sobre el valor de les persones i de la vida que tenc, tant en el meu voltant com dins jo. Haver col·laborat amb Menorca para Todos ha fet que en moltes ocasions, se’m posessin els pèls de punta. Poder ajudar, col·laborar i aportar el mínim granet d’arena amb la meva presència i veure com na Natalia, na Joaquina, en Dani, en Pau, en Joan, n’Àlvaro, en Dàmaso, en Kenay, en Teo..... ( no vull oblidar-me de ningú, però són molts) fan realitat un petit somni, o gros, i veure la seva cara de felicitat i alegria. És meravellós i increïble, de tot cor. Ajudar en el que sigui a canvi d’un somriure és una cosa que no sé explicar. És una cosa que t’arriba al cor, te toca l’ànima i te posa es pèl de punta.

M’agradaria que fóssim més conscients que hi ha moltes persones amb necessitats vàries i que sense l’ajuda dels altres, els costa més participar en moltes activitats que tots feim. Hem d’estimar més la vida i la salut i valorar tot el que tinguem, encara que sigui poc. I compartir, quina paraula més polida.

Vull també agrair la gran feina que fan els voluntaris de l’Associació Menorca para Todos, m’heu donat eines per fer-me valorar, molt més, la meva vida. Aprofitar-la i aprofitar cada moment i segon d’ella. I l’importat que és fer alguna cosa, perquè te surt del cor, sense esperar res a canvi, només un somriure. No canvieu, sou referents per a mi i per a un altre munt de gent. Gràcies de tot cor.