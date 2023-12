Volem donar les gràcies públicament a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) per resoldre i fer justícia davant un error arbitral que havia acusat un jugador del C.E. Ferreries de «agresión por dar un puñetazo en la cara intencionadamente a un adversario, no estando el balón para ser jugado», i que, aportant les proves pertinents, com el vídeo de la jugada, s’ha demostrat que era totalment fals. El partit en qüestió es va disputar el passat dia 2/12/23 entre el C.E. Ferreries «A» i la S.D. La Salle «A», dins la Lliga Nacional Juvenil.

Creiem que és important, per tant, denunciar l’actitud del tècnic de l’equip contrari, per influir i incitar a la mala decisió arbitral. I ens demanam si realment aquests són els valors que proclamen o ensenyen aquests tècnics del futbol, basats en acusacions inventades.

Gràcies, igualment des d’aquí, als directius del C.E. Ferreries que es van implicar per defensar i aportar les imatges que han fet possible poder apel·lar la mala decisió arbitral. I de la mateixa manera, l’agraïment al cos tècnic del C.E. Ferreries, per creure i defensar en tot moment la innocència del jugador. També a tots aquelles persones que en un primer moment no ho tenien clar i van saber rectificar i demanar disculpes. Gràcies!

Perquè, sí, senyor àrbit, rectificar és de savis! Demanar disculpes quan s’ha causat perjudici a un jugador menor d’edat, acusant-lo injustament d’una agressió greu que no va cometre, no hauria de ser un gest humiliant per a un jutge... Sinó ben al contrari; el faria més humà i més professional.

No sé si vostè té fills que juguen a futbol. Si és així, no li desitjam que hagi de passar mai el mal moment que noltros hem passat veient patir al nostre fill per un càstig injust. Amb la recompensa, això sí, que finalment s’ha fet justícia.

L’objectiu d’aquesta carta també és fer aquesta reflexió. Quan un jugador s’equivoca, l’entrenador el corregeix, i aquest intenta millorar durant els entrenaments posteriors. Si és l’entrenador qui s’equivoca, el seu club el corregeix, i el normal és que el tècnic es posi a treballar per no repetir les errades. I si no, el club el fa fora. Però, què passa quan és l’àrbitre que s’equivoca? Fan algun tipus de reflexió o formacions al respecte, per evitar recaure en aquests errors? Creiem que aquest podria ser un aspecte a tenir en compte per tal de millor la qualitat de l’arbitratge, entenent que l’equivocació forma part del joc, com de la vida, i per poder anar cap endavant.