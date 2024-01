Hasta ahora me he callado, pero hoy me han hecho llorar... han estado un año para diagnosticar el cáncer mandándome de un trauma a otro y más. Llevo año y medio esperando un bloqueo lumbar que no me deja andar. El dolor es insoportable. Hoy después de tres veces de no subir las defensas y tener que ir a pinchar y esperar desde las 8 hasta la 12 (la última vez), hablaba con la secretaria diciéndole que no quería que me ocurriera lo mismo. Le ha sonado el teléfono y en vez de decir ‘un momento’, yo le seguía hablando y me dice «basta» en voz un poco alta.

Cuando he entrado a la consulta, la oncóloga me ha llamado la atención a mí. Que si son un equipo y que nunca había oído a la secretaria con este tono. He intentado explicarle, he llorado. Esto es el mundo al revés. En vez de llamar la atención a la secretaria por gritarle a un paciente me llama la atención a mí. No vamos allí por gusto, tengo otras patologías que me limitan mucho y para estar allí a las 8 para repetir analítica debí levantarme a las 5.30. Y la última vez salí a las doce con unos dolores horribles.

Es la cuarta vez que paso por un cáncer. La diferencia està en que las otras veces con mutua privada y fue otro mundo.

Tenemos derecho a la seguridad social, por algo hemos cotizado pero no a que una secretaria que acababa de llegar de vacaciones me grite y la doctora me llame la atención hasta el punto de hacerme llorar. Lo siento doctora, sabe que la aprecio, pero es a la secretaria a quien debía llamar la atención. El enfermo merece un respeto y más en según qué condiciones .

Podría escribir mucho más de este hospital. He estado a punto más de una y cuatro veces y me he callado pero lo de hoy ha colmado el vaso.

Gracias por sus atenciones, un saludo doctora.