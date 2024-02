Me ha sorprendido gratamente leer en el diario que la alcaldesa de Ciutadella califica de «nidos de ratas y suciedad» lo que va a generar el sistema de la recogida puerta a puerta de residuos. Por fin veo unas declaraciones valientes y realistas de una servidora pública, una persona que piensa de verdad en su ciudad, una persona que está para solucionar problemas de los ciudadanos de forma realista, no como en mi municipio, que parece que están ideando planes para complicarnos la vida constantemente. El sistema que se quiere implantar es un despropósito, solo hay que ver la imagen tercermundista de los cubos colgados en los postes, los nichos de cubos con imágenes idílicas de la isla que intentan esconder lo que es una auténtica porquería. El sistema actual no es perfecto, ya lo sabemos, pero lo que está claro es que lo que se quiere implantar es mucho peor, es ineficiente y no va a funcionar. Lo lógico sería intentar mejorar el sistema actual para hacerlo mejor, agregando más opciones para la recogida de residuos, mejorando la información a los ciudadanos, incentivando de forma económica para que la recogida sea más eficiente, etcétera.

Creo que, si no se pone fin a este desastre en ciernes, las consecuencias van a ser nefastas, ya que es imposible que en una zona que duplica su población en verano, con personas no residentes, esto pueda llegar a buen puerto. Ya se ven bolsas y residuos al lado de los postes, en agosto nos va a llegar la mierda hasta el cuello. Rectificar es de sabios, y en este caso, perseverar en el error es de necios. ¿Cuando esto fracase, quién se va a hacer responsable de haber dilapidado millones de euros? Para finalizar mi escrito, reitero mi respeto para la señora alcaldesa de Ciutadella, ya que me hace recuperar mi esperanza en las personas que gestionan lo público, no como los que solo están pendientes de gigantes y cabezudos, y se hacen fotos con filas de cubos que se los tendrían que poner en la cabeza para que el sol no les afecte todavía más.