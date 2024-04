El passat 12 de març vaig rebre a casa una notificació amb acusament de rebut de l’Ajuntament des Migjorn Gran. La sorpresa va ser una multa que diu literalment «Hechos denunciados: Circular a 48 Km/h estando limitado a 40 Km/h». Vaig quedar de pedra. Soc jubilat i és la primera multa de tràfic que he rebut en la vida. La infracció son 100€ i com a «premi» si es paga en 20 dies naturals, queda reduïda a 50€.

La data d’infracció va ser el passat dia 30 de setembre (fa mig any) i ja ni me’n recordava que aquell dia havia anat a Sant Tomàs, però vertaderament vaig passar per Es Migjorn. Aquesta és la primera part, amb el que no puc fer res més que pagar.

Segon acte: Amb la notificació se m’indica que puc fer el pagament per Caixabank. Llavors el dilluns dia 25 d’aquest mes me’n vaig anar a la seva oficina del carrer des Seminari de Ciutadella (d’on soc i on visc) i em diuen que únicament puc fer el pagament amb targeta. Però jo no en tinc de targeta ni n’he tingut mai, així que telefono a l’Ajuntament des Migjorn i se’m confirma que efectivament, només es pot pagar amb targeta. Em pareix increïble però bé, ara hauré de demanar a la meva dona que em deixi la seva.

Finalment, la meva conclusió es que avui en dia si no tens telèfon mòbil, ni targeta bancària, ni els cinc sentits per anar amb el cotxe i captar tots els senyals de tràfic (que no en hi ha pocs), no estàs al dia. Esper que això de posar radars per tota Menorca per vigilar la velocitat màxima de 40 Km/h o manco, no sigui una moda. Del contrari prest haurem d’anar tots en «patinete» i jo, la veritat, és que ja no tinc edat per això.