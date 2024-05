A veces, en el fútbol menorquín hay ambientes en un campo de fútbol que te dejan asombrado, sorprendido y emocionado en todos los aspectos. El pasado sábado 11 de mayo estuve en el campo de Los Nogales del pueblo de Es Migjorn con mi sobrino para ver el partido de fútbol entre el C.D. Migjorn y el C.E. Cardassar de Mallorca, que era el playoff de ascenso a la 3a División. Un partido trascendental. Quedé maravillado con el gran ambiente que había en el estadio, gente de toda Menorca vino a ver el partido y era fantástico, extraodinario. La gente de Es Migjorn todos con camisetas verdiblancas, tambores y con trompetas, las gargantas no paraban de animar a su equipo para que consiguiera el ascenso a la 3ª División. Se desplazaron muchísimos seguidores de Mallorca, del C.E. Cardassar, para animar a los suyos todos con camisetas amarillas y negras. Fue una rivalidad pacífica, educada, maravillosa y sin ningún incidente. Todo lo contrario. Los bares se hincharon de dinero con ellos, las cervezas, aguas y refrescos se compartían entre las dos aficiones. Fue una rivalidad muy célebre y extraordinaria. Fue digno de ver.

El partido no fue espectacular. Al final el C.D. Migjorn entrenado por Biel Medina, supo remontar el partido a base de mucha inteligencia, coraje y valor. El gol de los mallorquines casi al final de la lª parte que supuso el 0-1, no fue un golpe duro y en la 2ª parte remontó con todo merecimiento y con la furia menorquina ganando 2-1. Su portero Llorenç, que jugó con nosotros el año pasado en el Sporting de Mahón, supo estar firme y seguro en los minutos finales. Este partido me recordó mucho la final de la Copa del Rey del año 2005 entre el Betis y el Osasuna jugada en el Vicente Calderón. Un ambiente muy similar a aquel pero lógicamente con menos gente, donde el equipo verdiblanco entrenado por la leyenda Lorenzo Serra Ferrer venció en la prórroga por 2-1 al conjunto navarro entrenado por el mexicano Javier Aguirre, Doblas, Varela, Juanito, Rivas, Luis Fernández, Arzu, los brasileños Msunlao, Oliveira y Edu. La leyenda bética Joaquín, Dani, Lembo el uruguayo, Expósito, Cruchaga, Puñal, el camerunés Webo, el uruguayo Pablo García, el francés Delporte, los australianos Valdo y Aloisi, Juan Elia, el serbio Milosevic fueron los protagonistas béticos y navarros de aquella gran final. El partido del sábado me hizo recordar aquello, en fin se demostró que el futbol en nuestra querida isla de Menorca está vivo. Será eterno, es casi invencible y los ambientes como el del pasado sábado en Los Nogales hacen disfrutar a más de uno y el ciudadano menorquín y gran aficionado al fútbol, sea del pueblo que sea, todos ellos fueron todos muy felices durante 90 minutos. Los más pequeños estallaron de felicidad al finalizar el partido y las medidas de seguridad en el campo fueron todo un éxito. Genial. Enhorabuena C.D. Migjorn y ahora a disfrutar en la 3ª División balear. ¡Viva el fútbol menorquín!