Escric això sis dies després de les eleccions a Catalunya, he escoltat i llegit moltes coses, coses com que la política del PSOE ha pacificat Catalunya, que el procés està acabat, que la idea de la independència ha perdut força, si la legislatura serà governable, amb qui poden pactar, si hauran de repetir-se les eleccions, etc... No entraré en discussió sobre això, ja s’ho faran, però ningú ha parlat de la baixa participació ciutadana a les eleccions, únicament el 57,95 % van anar a votar i no sé si amb aquesta minsa participació cap partit pot dir que representa la majoria dels catalans, i sobre això faré nombres, soc de nombres i moltes vegades ajuden a entendre coses.

Si obviem els resultats de les eleccions de 2021 en plena pandèmia que la participació va ser similar a la d’ara (53,54%) veiem com s’ha passat d’una participació el 2017 del 79,09 % a un 57,94 % al 2024, per tant, el 2017 es varen dipositar 4.392.891 paperetes i ara el 2024 han estat 3.148.378 el que representa 1.244.513 vots menys, d’aquests 715.178 els ha perdut el bloc independentista i 141.900 els Comuns-Sumar, abans En Comú-Podem, sense oblidar la total desaparició de Ciutadans, que ha passat a ser una força extraparlamentària.

La bufetada d’ERC que ha sigut d’escàndol, però no ha estat aprofitada per Junts+Puigdemont que no ha recollit aquest vot independentista que ha fugit d’ERC, ja que la majoria d’independentistes, en vista de l’esperpent i baralles entre ERC i Junts, han optat per quedar-se a casa fent un vot de càstig, el que no vol dir, ho dic perquè en conec uns quants, que hagin perdut la seva idea de poder pertànyer a una república independent, i encara recorden que van ser vuit segons independents, ja que després de proclamada va ser suspesa immediatament pel mateix que ara els diu que els portarà a la independència, ara sí, que ara ho faran bé. La idea està adormida però no morta a l’espera de temps millors per dur-la a terme, per tant crec que és molt arriscat donar el tema per tancat com fan des de Madrid, més tost una amiga que s’ho va creure, per tal d’anar a votar el dia 12 de maig va votar PACMA, però pot tornar a votar una força independentista si algú nou la torna a engrescar.

La CUP, partit d’extrema esquerra independentista, també ha perdut cinc diputats i 65.502 vots, pel que passarà al grup mixt, a on es trobarà compartint espai amb Aliança Catalana, partit independentista d’extrema dreta, també hi ha catalans d’extrema dreta, per això poden ser independents, perquè tenen de tot. Serà divertit veure’ls compartir espai.

A excepció del PSC i el PP que han pujat en vots i que ja els hi ha anat bé la baixa participació, perquè cada escó els ha costat menys vots, la resta de partits catalans haurien de fer un examen de consciència i valorar com ho han fet i quina part de culpa tenen, perquè en set anys i amb tot el que ha passat a Catalunya, hagin aconseguit que més d’un milió dues-centes mil persones que els havien votat perdin la confiança, la il·lusió i les ganes d’anar a votar quedant-se a casa en un dia que hi havia moltes coses en joc. No assumir quina part de responsabilitat tenen de tot això és fer-se trampes al solitari, o viure fora de la realitat, o si han generat un sentiment en el votant com el que deia el president del Barça Josep Lluís Núñez, «al soci no se’l pot enganyar».