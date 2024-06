Vivo en la calle Sant Josep de Maó, una calle relativamente silenciosa y apacible, sí. La único es que se están invirtiendo los usos de las partes en las que suele estar dividida una calle. Los peatones debemos utilizar en multitud de ocasiones la calzada para ir andando, mientras que sus aceras, es ya un habitual, son para de uso para coches.

Si, al ser el final de poder acceder en vehículo aún más al centro de la ciudad, se aparca sobre las aceras. En un porcentaje el conductor suele quedarse en el coche, esperando en muchas ocasiones «a su mujer que tiene dificultades para andar y que ha ido a hacer un recado», contestación habitual si preguntas cuando el vehículo está tan próximo a mi garaje -con vado-, que no puedo físicamente extraerlo o introducirlo en él. Ahh, siempre con el motor en marcha, para tener calefacción o aire acondicionado durante esa espera..., o para aparentar que van a estar estacionados poco tiempo.

La realidad es que media de uso de ese parking/acera suele ser de unos veinte minutos, siendo más prolongado cuando quien conduce no está dentro del vehículo. Ello obliga a que, los coches o motos que van por la calzada, al no ser una vía muy ancha, utilicen parte de las aceras contrarias a las ocupadas por esos coches parados sobre ellas, y lo digo en plural, porque suelen ser varios, unos en línea, mayoritariamente a lado y lado de la calzada, generándose una especie de baile de coches circulando subiéndose a las aceras para ir sorteando coches «estacionados».

Ahora ya tenemos otra vertiente, y es la de circular sobre la propia acera mientras se elige el mejor sitio para parar, como hoy mismo que, suerte que aún tengo cierta agilidad, y al poner el pie en la acera, casi me lo pisa el neumático de un coche... Esperemos que no me pase sacando el coche, que lo hago con cautela, y que no choque con ninguno en esa maniobra, dado que ocupan parte de la vía.

No sé, que pongan un cartel que diga que se puede aparcar 20’, así se haría legal una ilegalidad..., que las aceras son para uso de vehículos..., dado que la realidad es que la policía solo actúa cuando algunos de los usuarios de esta calle que tenemos garaje no podemos introducirlo o sacar nuestros vehículos, si llamas, acuden, esperando un rato de rigor por si aparece el conductor, y si no aparece, luego llaman a la grúa...

Otras modalidades que va tomando esta calle, y por desgracia en muchas más de nuestra ciudad, es la de circular en bicicleta o en patinete... en sentido contrario a la circulación, y, evidentemente, tanto sea sobre acera o pavimento de calzada...

Bueno, y, de paso, que pinten los bajos de la iglesia de Sant Josep del carrer Sant Josep, que se están volviendo grises de las rozaduras de los neumáticos... es la parte de acera más preferida de esos usuarios.