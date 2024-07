Soc un dels afectats per tot l’enrenou del radar des Migjorn. En els darrers mesos, en els que vaig ser notificat de les denúncies, han anat apareixent

algunes dades sobre la gestió d’aquest radar per l’Ajuntament des Migjorn que són molt preocupants i m’han anat creant indignació i molts dubtes.

A partir de tot el que s’ha anat publicant en el diari MENORCA he pogut identificar almenys set despropòsits en la gestió del radar i que m’afecten directament:

1- Sembla ser que el principal radar de les denúncies, l’emplaçat a la sortida de la població en sentit Sant Tomàs (totes les meves són per aquest instrument), estava mal col·locat i, de fet, ha estat tret a data d’avui pel propi consistori. Vaig quedar molt sorprès en les fotografies de les meves denúncies de ser multat per anar a 48 Km/h, 52 Km/h, 53 Km/h..., anant en direcció de sortida i, per tant, sense exposar a cap risc als vianants.

2- Les denúncies referents a aquest radar estan mal documentades.

Refereixen que el radar estava situat en el núm. 7 de la urbanització de Sant Tomàs, quan estava emplaçat en el km. 7 de la carretera Me-20. Aquesta errada està en totes les meves denúncies. Fins a quin punt denúncies mal fetes són vàlides?

3- Soc veí de Ciutadella i vaig passar per la població varis cops des de la instal·lació del radar des de finals de juny. Amb sorpresa, les denúncies només van començar a produir-se a partir del 8 d’agost. Ara es diu que, perquè les d’aquests primers mesos van prescriure per la mala gestió de l’Ajuntament en cursar les denúncies. Però això permet una altra reflexió, si una mesura d’aquest tipus es fa perquè els ciutadans deixin de superar la velocitat i condueixin més lent, té sentit rebre les denúncies cinc o més mesos després de la infracció? Evidentment, només si el principal objectiu de la mesura és recaptatori.

4- Sembla que les denúncies prescriuen als sis mesos quan són infraccions greus, com és el cas. Per aquest motiu, les multes es van enviar agrupades a les persones denunciades per arribar a temps a cobrar-les i amb el risc, en molts casos, que s’estiguin enviant algunes denúncies ja prescrites. Tot i que les gestions van ser fetes per una empresa subcontractada, la darrera responsable davant el ciutadà és el consistori. És sorprenent que la batlessa en declaracions a la premsa digui que «si el ciutadà creu que ha de recórrer perquè li ha arribat fora de temps, que ho faci» (diari MENORCA, 23.02.24).

5- Segons el diari MENORCA de 26 de març de 2024, l’Ajuntament es va gastar 52.000 € en cartes per a fer arribar les denúncies i va consumir en un mes tota la partida anual per a enviaments postals. Aquest fet representa com a mínim una negligència en la planificació del que podia suposar la mesura. I encara més greu si aquests enviaments són sobre algunes denúncies potencialment prescrites. La causa del retard, un problema en el sistema de detecció de les infraccions, un factor més de mala gestió.

6- Segons informació del diari MENORCA de 29.03.24, només el 38% del recaptat es queda al consistori i, per tant, per als ciutadans des Migjorn.

L’empresa que va instal·lar els radars es queda amb el 59% dels diners. És clar que la realització d’aquest contracte no va a favor dels usuaris i només es pot entendre per la mala planificació del consistori i les preses per poder cobrar els diners dintre de termini.

7- La batlessa assegura que tot es fa per la seguretat dels ciutadans i per evitar «que vehicles i camions circulin a 60 i 70 quilòmetres per hora per la urbanització de Sant Tomàs». Això està molt bé i estem d’acord, però ella sap molt bé que la majoria de les denúncies són per circular entre 40 i 55 quilòmetres per hora i que el principal objectiu és recaptatori, pel que aquesta justificació sona a «matar mosquits a trets de canó».

A la vista de tot això, crec que una població tan bonica i entranyable com es Migjorn es mereix ser governada per uns polítics millors.