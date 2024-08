Desde el 2011, ya hace 13 años, solo los dos años 2020 y 2021 por la pandemia no pudimos disfrutar de esas horas especiales, por lo que son 11 años, de nervios, ilusión, preparativos... y disfrute, de 3 a 4 horas del 7 de septiembre, con clientes habituales, vecinos y muchos clientes esporádicos de otros pueblos que año tras año, nos hacen la visita, y se toman su pomada, cerveza, refresco o bocadillo.

Este año no podrá ser, algunas condiciones (totalmente injustas para casos como el nuestro que solo tenemos de 3 a 4 horas de fiesta y caballos) que impone el Consistorio, no nos parecen lógicas, y además los requisitos de seguros y responsabilidades cada año más exigentes, por lo que hemos tomado la triste decisión de no abrir la tarde del 7 de septiembre. Es una decisión que nos disgusta sobremanera, pero las condiciones exigidas nos obligan a tomar esta decisión.

Han sido unos años inolvidables, y les recordamos que seguiremos a su servicio en nuestro horario habitual, incluido el 7, hasta primera hora de la tarde.